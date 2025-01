Deixa de ser intocable i parla amb Deco per deixar el Barça: 'Crec que me'n vaig...'

Deco ha hagut de prendre moltes decisions des que va assumir el càrrec de director esportiu per intentar construir una plantilla competitiva. A poc a poc està sanejant els comptes del FC Barcelona després de diversos anys plens d'incertesa. El lusità ha aconseguit formar un grup molt unit amb gran presència de jugadors de La Masia que estan donant moltes alegries a l'afició.

A causa d'això, la competència al Barça ha augmentat notablement i no qualsevol pot sumar minuts; això ha deixat a diversos cracks fora. Deco, per tant, no pot relaxar-se i ha de seguir treballant en la planificació esportiva, concretament en les sortides. I és que un dels que apuntava a ser protagonista aquesta temporada està a prop de dir adeu al club català.

Les decisions de Deco

Deco és l'encarregat de portar futbolistes i de persuadir-los perquè s'incorporin a les files de Hansi Flick. Aquest any, els de la Ciutat Comtal només han pogut fitxar Pau Víctor, Dani Olmo i Szczesny. Els aficionats esperaven alguna cosa més, però la realitat és que les finances del club ho han impedit.

De fet, el Barça ja ha fet un esforç molt gran amb Dani Olmo, qui no ha pogut ser inscrit fins a última hora. Per ser més exactes, els culers encara estan pendents de la resolució final del CSD. Si no és favorable, el migcampista tindrà problemes per jugar i es podria marxar aquest mateix any.

De totes maneres, el problema real que hi ha ara mateix al Barça està a la porteria, on hi ha una rivalitat notòria. Encara que, en principi, Szczesny només era un reforç, Hansi Flick ha acabat per donar-li la titularitat. Iñaki Peña, qui havia de cobrir la baixa del porter principal, Ter Stegen, està veient els partits des de la banqueta i ja ha parlat amb Deco sobre el seu futur pròxim.

Iñaki Peña no està conforme i li ho diu a Deco

Hansi Flick ha de prendre les decisions que siguin més encertades i no pot permetre's favoritismes. Encara que a l'inici de temporada li va entregar les claus de la porteria culer a Iñaki Peña, ara ha canviat d'opinió i s'ha decantat per Szczesny com el seu favorit. Una decisió que podria tenir conseqüències, ja que el porter alacantí no està per la labor de seguir sent suplent.

En aquest sentit, l'entorn d'Iñaki Peña afirma que no entén la decisió de l'entrenador i que ja valora sortir del Barça. Tenint en compte que el Villarreal busca reforços, és possible que La Ceràmica sigui el seu nou destí. Encara no podem donar res per tancat, però és més que probable que la decisió de Hansi Flick col·loqui el '13' al mercat.