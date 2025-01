Hansi Flick va amb tot i s'emporta el favorit d'Arne Slot: El Barça paga molts diners

Hansi Flick i Arne Slot són dos dels grans entrenadors del moment a Europa i també a les seves respectives lligues domèstiques. Flick no només lidera el Barça dins dels terrenys de joc, també ho fa als despatxos, on busca tancar un fitxatge que també pretenia el DT del Liverpool. La rivalitat entre Barça i Liverpool és real, però ara Hansi Flick ha decidit intervenir de forma directa per fitxar el favorit d'Arne Slot: el Barça pagarà molts diners, confirmat.

Diu que no a Arne Slot, no vol jugar al Liverpool perquè somia amb treballar amb Hansi Flick al Barça: "Confirmat..."

El Liverpool d'Arne Slot el volia, però Hansi Flick ha aparegut en escena i s'ha portat la confirmació per part de la figura en qüestió, que és top. Aquesta estrella és Jamal Musiala, migcampista del Bayern de Munic que ja s'ha compromès amb Hansi Flick: el Barça pagarà prop de 70M€ per Musiala, confirmat. Arne Slot volia a Musiala, però Flick ha intervingut i confirma el que era un secret a veus: Musiala serà culer, el Barça pagarà molts diners pel migcampista.