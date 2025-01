Pere Romeu assenyala les 2 jugadores del Barça que no van celebrar la Supercopa: 'Se'n van'

El Barça Femení ha començat la temporada amb pas ferm, aconseguint un títol important: la Supercopa Femenina. Les blaugranes es van imposar al Real Madrid per un contundent 5-0 a la final disputada a Leganés.

No obstant això, malgrat la victòria i l'ambient d'alegria, alguna cosa peculiar va ocórrer durant la celebració. Dues jugadores no van participar de manera entusiasta en la festa.

El triomf a la Supercopa Femenina

El Barça Femení ha sumat el seu primer trofeu de la temporada en derrotar de manera aclaparadora al Real Madrid a la Supercopa Femenina. L'equip segueix invicte en els clàssics i es manté com a favorit en el futbol femení espanyol.

La celebració del títol, amb Alexia Putellas aixecant el trofeu, hauria d'haver estat el moment culminant de la jornada. No obstant això, l'alegria no va ser compartida per tothom.

L'absència de celebració de dues jugadores

En el vídeo que circula a les xarxes, es veu dues jugadores del Barça no celebrar amb la mateixa intensitat el triomf a la Supercopa. Les protagonistes d'aquest incident són Ingrid Engen i Keira Walsh, que, malgrat ser part de l'equip campió, no van mostrar l'entusiasme esperat durant la festa.

Ingrid Engen

Ingrid Engen, migcampista noruega, no està travessant la seva millor temporada al Barça. La jugadora va ser una peça clau sota la direcció de Jonatan Giráldez, tant en defensa com al centre del camp. No obstant això, amb Pere Romeu al capdavant, les coses han canviat per a Engen.

La futbolista ha estat relegada a la banqueta i no va participar ni a la semifinal ni a la final de la Supercopa. Aquest fet ha generat frustració en la jugadora, que clarament es va mostrar distant durant la celebració del títol. En el vídeo, es veu Engen al costat de Mapi León sense mostrar signes d'alegria, cosa que deixa clar el seu descontentament.

Keira Walsh

Un altre dels casos que ha cridat l'atenció és el de Keira Walsh. La migcampista anglesa, que va arribar al Barça l'any passat, tampoc va celebrar la victòria de forma visible. Encara que en els últims mesos ja s'havia parlat de la seva possible sortida, els rumors van cobrar més força després d'aquest incident.

Se sap que l'Arsenal va estar interessat en Walsh durant l'últim mercat de fitxatges, però finalment la jugadora va decidir quedar-se al Barça. No obstant això, aquest gest durant la celebració sembla indicar que el seu futur podria estar lluny de l'entitat catalana, i la possibilitat d'un retorn a Anglaterra pren més força.

L'actitud de les dues jugadores no ha passat desapercebuda, l'afició ha assenyalat que aquestes actituds podrien ser un indici de la seva sortida.