Xabi Alonso truca a Deco, el vol ja al Bayer Leverkusen: 'El 30% és per a...'

Xabi Alonso ha aconseguit grans coses des que va arribar a la banqueta del Bayer Leverkusen el 2022. L'afició va veure en ell l'oportunitat de tornar al més alt del futbol i així ha estat. De fet, l'entrenador espanyol ha tornat a situar els alemanys al mapa i els resultats estan sent increïbles.

Paral·lelament, el Barça també està passant per una època de canvis i millores gràcies al fitxatge de Flick. Deco i Laporta van apostar per l'alemany des del primer moment i la decisió va ser, sens dubte, la més encertada. Ara, Xabi Alonso estaria disposat a fer que el Barça ingressi una bona quantitat de diners per reforçar la seva defensa.

La decisió de Xabi Alonso amb la qual Deco es frega les mans

Encara que Deco hagi comès diversos errors des que va assumir el càrrec de director esportiu del Barça, també ha tingut algun que altre encert. Hi ha fitxatges, com el de Vitor Roque, que no han estat els encertats i les finances del club s'han ressentit. De totes maneres, el balanç és positiu i la majoria dels futbolistes que han arribat han aportat molt.

Per la seva banda, Xabi Alonso, sense gaire pressupost, també ha conformat una plantilla molt competitiva i que està donant molt de què parlar des de la temporada passada. A la 2023-24, el conjunt dirigit per l'espanyol va fer història guanyant la Bundesliga, la DFB Pokal i, més tard, la Supercopa d'Alemanya. A més, batent un rècord, va aconseguir aixecar el títol de la lliga sense perdre cap partit.

Per desgràcia per a ell, el nivell defensiu de la seva plantilla ha baixat una mica i ho farà encara més quan Tah marxi al final de la temporada. Per cobrir el buit que quedarà a la defensa, Xabi Alonso s'ha interessat per Mika Faye, el jove defensor del Rennes. L'ex del Barça no es va consolidar al primer equip per falta d'oportunitats, però Deco rebrà un bon xec si marxa a la lliga alemanya.

Mika Faye i l'ingrés que rebrà el Barça

Encara que Mika Faye juga al Rennes, el Barça encara té un 30% d'una futura venda, per la qual cosa podem dir que Deco va cobrir bé les seves esquenes. Recordem que Faye ja va deixar 10 milions a les arques del FC Barcelona el curs passat, i ara podria deixar un bon pessic més.

El senegalès no està jugant i ja acumula diverses suplències seguides malgrat la seva innegable qualitat. Fa més d'un mes que ja sona com a possible reforç del Bayer Leverkusen, per la qual cosa Xabi Alonso podria fer-li arribar una suma de, aproximadament, 3 milions al Barça. Sens dubte, una gran notícia per als catalans.