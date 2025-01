Ni Szczesny ni Iñaki Peña, el Barça canvia de pla: 'El futur porter és...'

La porteria del FC Barcelona està sent un tema de màxim interès per a la directiva culé. Iñaki Peña havia començat la temporada amb l'esperança d'afiançar-se com el porter titular. L'alacantí va veure complert el seu somni després del que va succeir amb Ter Stegen a Vila-real: el '1' estarà fora dels terrenys de joc fins a la pròxima temporada.

A partir d'aquest moment, Iñaki Peña va passar a ser el titular i la direcció esportiva va haver de valorar amb urgència què fer. El Barça només podia fitxar un porter que no tingués equip i l'elegit va ser Szczesny, que acabava de penjar els guants. El meta polonès portava només unes setmanes com a jubilat i va rebre la trucada de Hansi Flick.

Flick es va posar en contacte amb Szczesny i li va oferir fitxar pels mesos que restaven de temporada. El polonès va accedir i es va convertir en el nou porter suplent del Barça, ja que per aquell temps Iñaki Peña encara comptava amb la confiança de Hansi Flick. No obstant això, ara tot ha canviat i l'ex de la Juve és el titular, però de cara a la pròxima temporada res serà igual.

Iñaki Peña perd el seu lloc

A partir de la Supercopa d'Espanya, Iñaki Peña va passar a ser suplent de Szczesny. L'alacantí va arribar 3 vegades tard a les sessions preparatòries i Hansi Flick no li ho va perdonar. El polonès va jugar com a titular a la semifinal i posteriorment la final contra el Real Madrid.

Des de llavors, la rotació a la porteria del Barça ha estat una constant i Hansi Flick ha hagut de sortir al pas dels rumors. Així, directe com sempre, va confirmar que Szczesny és el seu favorit i que jugarà els pròxims partits. "Ha estat la decisió més dura, però la meva elecció és Szczesny", va dir Flick davant els mitjans.

Aquesta decisió ha estat interpretada com que Iñaki Peña ha quedat relegat a un segon pla, una situació que el meta alacantí no hauria rebut bé. La desil·lusió del canterà és evident i no entén el motiu de la seva suplència. Una situació que podria agreujar-se encara més la pròxima temporada amb l'arribada d'un nou porter.

Ni Szczesny ni Iñaki Peña, Hansi Flick canvia de pla

Iñaki Peña sent que no se l'ha valorat com mereixia i els seus esforços no han estat reconeguts. Aquest tracte ha provocat que l'etern suplent de Ter Stegen estigui valorant sortir del club un cop finalitzi la temporada. El seu contracte amb el Barça venç al juny de 2026, però veient la situació creada, la seva sortida del club podria produir-se el pròxim estiu.

Per la seva banda, Szczesny tampoc seguirà al Barça, així que Hansi Flick haurà de tirar, una vegada més, de La Masia. I és que al filial juga la major promesa de la pedrera culé, Diego Kochen. Amb 18 anys ja ha estat convocat amb la selecció absoluta dels Estats Units i està completant una temporada d'escàndol, el que li permetrà ascendir al primer equip.

Diego Kochen està rebent grans elogis en les últimes setmanes per les seves grans actuacions amb el filial. Quasi sempre és el millor i deixa grans aturades. Tot això, sumat al dilema creat entre Iñaki Peña i Szczesny, que podria acabar amb tots dos fora, deixa molt clar que Diego Kochen tindrà la seva oportunitat molt aviat.