Marc Casadó s'assabenta del pivot que ha demanat Hansi Flick: 'El Barça negocia per...'

Marc Casadó ha estat la millor incorporació possible per al primer equip i ja s'ha fet amb la titularitat. Des que Hansi Flick va decidir apostar per ell fa ja uns mesos, el Barça té un joc molt més clar. L'alemany ha seguit la filosofia del club i ha volgut que els joves amb més talent tinguin oportunitats sota les seves ordres.

El Barça no pot permetre's segons quines incorporacions, motiu que ha portat Hansi Flick a utilitzar als jugadores del filial més del normal. Per sort per als aficionats, les majors promeses del futbol mundial surten de La Masia i s'està demostrant una vegada més. Tanmateix, malgrat l'èxit de la fórmula, ara un dels millors pivots del món està negociant la seva arribada al FC Barcelona: Marc Casadó podria tenir competència.

La situació de Marc Casadó

Marc Casadó porta molts anys a La Masia i és el clar exemple que la constància i el treball dur són el més important. En un món en què les grans promeses debuten sent menors d'edat, el pivot ha estat diversos anys al filial. La seva situació és molt semblant a la dels jugadors de fa anys, els quals tardaven temps a tenir minuts a l'elit.

Xavi Hernández va convocar Marc Casadó en moltes ocasions la temporada passada, però no va tenir un rol important a l'equip. De fet, el pivot, en la majoria d'ocasions, va veure el partit des de la banqueta. Fa uns mesos, el migcampista va afirmar públicament que, malgrat que el Barça és casa seva, començava a plantejar-se el seu futur.

Finalment, Marc Casadó ha trobat el seu lloc sota les ordres de Hansi Flick i dins de poc podria rebre una gran ajuda. Es tracta de Joshua Kimmich, el pivot del Bayern de Munic al qual Flick coneix a la perfecció. Ja l'ha entrenat abans i estaria encantat que pogués venir a la Ciutat Comtal per apuntalar la medul·lar culer.

El futur de Joshua Kimmich il·lusiona Hansi Flick

Joshua Kimmich és un dels migcampistes més cotitzats del mercat, però el Bayern de Munic no pot retenir-lo més. Segons diverses fonts, el pivot ha rebutjat l'oferta de renovació que ha rebut i se n'anirà aquest estiu completament gratis. Hansi Flick, que sap que podria aportar experiència i lideratge, està desitjant que la notícia es faci oficial per reclamar el fitxatge del seu compatriota.

Si això acaba succeint, Marc Casadó tindria un jugador experimentat al costat, el qual podria guiar-lo i aportar-li coneixements. Encara que no podem donar res per fet, és probable que se segueixi parlant d'aquesta possibilitat durant mesos. La incorporació de Kimmich a cost zero seria una benedicció per a Hansi Flick, qui necessita jugadors experimentats que ajudin els més joves a entendre la seva filosofia.