Simeone i Flick negocien un intercanvi històric: 'Gavi i Fermín a canvi de...'
Tots dos equips podrien protagonitzar un intercanvi de gran calibre durant el proper mercat de fitxatges
En les últimes setmanes, Gavi i Fermín López han acaparat la majoria de les portades de l'actualitat culer. Els rumors de la seva mala relació personal han provocat un seguit de comentaris, especulacions i afirmacions sense sentit. En alguns llocs es menciona que les seves respectives parelles són el motiu d'aquest enfrontament, mentre que en d'altres asseguren que la causa ha estat un 'pique' en un entrenament.
Sigui com sigui, sembla força evident que la bona amistat que unia els dos jugadors del Barça estaria actualment trencada. Davant d'aquesta situació, els rumors de sortida de Fermín López han sonat amb més força que mai. Equips com l'Atlético de Madrid o el Chelsea estaven disposats a oferir una bona quantitat per poder incorporar Fermín a les seves files.
Tanmateix, l'operació s'ha acabat frustrant i Fermín, amb el mercat ja tancat, seguirà sota disciplina del FC Barcelona. Això sí, de cara a la pròxima temporada, la història pot ser molt diferent, ja que Flick té com a objectiu trobar un '9' de garanties. I, per aconseguir-ho, Gavi i Fermín López podrien ser les monedes de canvi que utilitzi el conjunt català.
Gavi i Fermín López apunten a l'Atlético de Madrid
Actualment, ni Gavi ni Fermín López són indiscutibles al Barça. A més, sembla que la seva mala relació podria estar afectant el bon ambient del vestidor. És per això que, en aquests moments, la sortida d'ambdós no està descartada, i Flick ho sap.
El tècnic alemany vol treure profit d'aquesta situació i estaria pensant a parlar amb Simeone per trobar una solució. L'argentí estaria encantat de poder comptar amb Gavi i Fermín López a les seves files, ja que són dos jugadors que encaixen amb el seu estil. Això sí, perquè l'operació arribi a bon port, l'Atlético de Madrid hauria de deixar sortir Julián Álvarez, el '9' favorit de Flick.
Julián Álvarez per Gavi i Fermín, el moviment estrella de 2026
La clàusula de rescissió de Julián Álvarez és un gran obstacle perquè el Barça intenti el seu fitxatge. Els 500 milions d'euros fixats en el seu contracte són senzillament inabastables per a l'entitat catalana. És aquí quan entrarien en joc Gavi i Fermín López, dos cracks molt del gust de Simeone que podrien afavorir l'arribada de Julián al Camp Nou per a la pròxima temporada.
Encara és molt aviat per saber què passarà, però Flick i Simeone seran decisius a l'hora d'arribar a un acord. L'Atlético de Madrid ha tingut un inici de lliga molt convuls i encara no ha guanyat cap dels seus partits. Una temporada nefasta del club matalasser podria facilitar ostensiblement les possibilitats del Barça per fitxar Julián Álvarez.
