Antonio Rüdiger, molt sorprès: el Reial Madrid fitxarà un central francès al gener
El futur de Rüdiger a l'entitat blanca es complica cada dia més
El gran objectiu del Real Madrid al mercat de fitxatges ha estat reforçar la parcel·la defensiva. En atac, amb Mbappé, Vinícius, Rodrygo i l’arribada de Mastantuono n’hi ha més que suficient. I, al mig del camp, tot i que falta un organitzador, Fede Valverde, Tchouaméni, Güler o Bellingham són jugadors de talla mundial capaços de dominar els partits.
Per això, Florentino Pérez va centrar tots els seus esforços a oferir-li a Xabi Alonso una defensa renovada amb tres fitxatges de màxim nivell: Dean Huijsen, Alexander-Arnold i Álvaro Carreras. Els tres han arribat per ser titulars i així ho estan demostrant en aquest inici de curs.
Trent es reparteix el lateral dret amb Dani Carvajal, mentre que Carreras s’ha fet seu completament el costat esquerre. A l’eix central el propietari indiscutible és Dean Huijsen, però encara queda per resoldre qui ha de ser el seu acompanyant habitual. Una decisió clau per a Xabi Alonso en la configuració del seu onze titular.
Antonio Rüdiger és el favorit en aquests moments, però...
En aquests moments, Antonio Rüdiger parteix amb avantatge. L’alemany s’ha guanyat la confiança de l’entrenador i es perfila com la parella ideal de Dean Huijsen en els partits més importants. La seva experiència i contundència l’avalen, tot i que al club saben que el seu contracte expira el 2026 i no tenen intenció de renovar-lo.
Florentino Pérez ha deixat clar en nombroses ocasions que, a partir dels 30 anys, els jugadors renoven curs a curs. En aquest sentit, tant Antonio Rüdiger com David Alaba, que també acaba contracte el 2026, tenen molts números de ser els sacrificats. El Real Madrid no vol frenar l’arribada de noves peces i planeja donar un gir a la seva defensa al gener amb la incorporació d’un central francès.
El Real Madrid vol deixar tancat Ibrahima Konaté al gener
El gran desitjat per liderar aquesta nova etapa és Ibrahima Konaté. El central francès del Liverpool acaba contracte el 2026 i ja ha pres la decisió de no renovar. Això significa que a partir del gener podrà negociar amb qualsevol club, i al Real Madrid ja es preparen per llançar-se de ple pel seu fitxatge.
Florentino i Juni Calafat han traçat la fulla de ruta: iniciar contactes oficials a partir del proper mes de gener per assegurar-se que Ibrahima Konaté vesteixi de blanc el 2026. La seva joventut, físic imponent i experiència a l’elit el converteixen en la peça ideal per reforçar el projecte de Xabi Alonso. La idea és clara: si tot surt segons el previst, Konaté aterrarà al Bernabéu per ocupar el lloc d’Antonio Rüdiger.
Un futur sense Antonio Rüdiger ni Alaba
Aquesta operació obligarà a fer una reestructuració interna. Antonio Rüdiger i David Alaba, llevat de sorpresa majúscula, s’acomiadaran del Real Madrid el 2026, cosa que permetrà alliberar espai salarial i esportiu per al fitxatge de Konaté.
A Chamartín confien que Huijsen i el francès formin una parella dominant durant la pròxima dècada. El present ja està en marxa amb una defensa sòlida, però Florentino Pérez no deixa res a l’atzar. El futur també està assegurat i el nom que tots tenen al cap és clar: Ibrahima Konaté.
