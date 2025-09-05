Dani Olmo se entera de lo que pasará en enero con el Chelsea y lo celebra

Dani Olmo fue el fichaje estrella del Barça en el verano de 2024 después del fichaje fallido de Nico Williams. El club catalán abonó al Leipzig la cantidad de 55 millones para incorporar al mediapunta de Terrassa, que volvía al Camp Nou tras muchos años lejos de casa. Y lo cierto es que, desde el primer día, Olmo ha demostrado ser un jugador ideal para el estilo de juego culé.

Comenzó la temporada de forma fulminante, con varios goles en los primeros encuentros, demostrando su gran calidad y talento de talla mundial. Sin embargo, su excelso rendimiento fue disminuyendo a medida que avanzaba el curso, en gran medida, debido a sus recurrentes problemas físicos. También cabe destacar que todo lo sucedido con su inscripción terminó por afectar negativamente a la confianza de Dani Olmo.

Actualmente, el jugador formado en La Masía afronta su segunda temporada en el Barça bajo las órdenes de Hansi Flick. Dani Olmo quiere dejar atrás el tema de las lesiones, pues es plenamente consciente de que solo una gran temporada dejará en el olvido los malos momentos vividos. Sin embargo, la gran competencia en su demarcación hace que el '20' no tenga la titularidad asegurada.

Dani Olmo no tiene el sitio asegurado, pero el Chelsea le puede hacer un gran favor

Dani Olmo es el preferido de Flick en la demarcación de mediapunta, pero el de Terrassa tiene que competir con jugadores de la talla de Fermín o Raphinha. Y, por ese motivo, seguro que celebra lo que acabará pasando en el próximo mes de enero con el Chelsea. Y es que los londinenses quieren volver a intentar el fichaje de Fermín, su máximo rival en la pelea por la titularidad.

El Chelsea ha tentado este verano al mediapunta andaluz y Fermín López ha estado a punto de salir rumbo a la Premier. Aunque la operación ha acabado frustrándose a última hora, todo dependerá de los minutos que tenga el '16' en este primer tramo de la competición. Si el andaluz no queda satisfecho de su protagonismo en el equipo, es muy probable que decida salir del Barça.

El Chelsea insistirá en enero

Salvo giro inesperado, el caso Fermín López es muy probable que tenga su continuación en el mercado invernal de enero. El Chelsea podría volver a insistir por el rival nº1 de Dani Olmo. Todo dependerá, en gran medida, al rol que el andaluz tenga en estos meses de competición en el equipo.

El Barça ya dejó claro que estudiaría ofertas por Fermín, pero su precio mínimo quedaba establecido en 70 millones. Se rumorea que el jugador no acabó saliendo porque la oferta económica del Chelsea no superaba los 40 millones. Una situación que podría dar un vuelco importante el próximo invierno en función de variables como la situación económica de ambos clubes.