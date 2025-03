El substitut de Joshua Kimmich juga al Barça: Laporta té 45M damunt la taula

En els últims dies, la situació contractual de Joshua Kimmich ha donat un gir inesperat. Segons informen des d'Alemanya, el Bayern de Munic ha retirat la seva oferta de renovació al migcampista a causa de la seva prolongada indecisió. Aquesta decisió deixa a Kimmich en una posició on podria abandonar el club bavarès en finalitzar el seu contracte al juny de 2025.

Davant aquesta conjuntura, el Barça emergeix com un possible destí per a Joshua Kimmich. El tècnic Hansi Flick, qui coneix bé al jugador de la seva etapa en la selecció alemanya, veuria amb bons ulls la seva incorporació al conjunt català. La versatilitat i qualitat de Joshua Kimmich encaixarien perfectament en l'esquema tàctic de Flick, reforçant el centre del camp del Barça.

El Bayern busca reemplaçament al Barça

No obstant això, el Bayern de Munic no pretén quedar-se de braços plegats davant la probable sortida del seu capità. El club alemany ja treballa en la recerca d'un substitut i ha posat els seus ulls en un talent emergent del Barça: Fermín López. Segons fonts properes, Joan Laporta, president del Barça, ha rebut una oferta de 45 milions d'euros pel jove migcampista procedent del Bayern.

Encara que Fermín López i Joshua Kimmich posseeixen perfils diferents, l'interès del Bayern en el jugador espanyol és evident. Fermín López ha demostrat una notable progressió al Barça, destacant per la seva visió de joc i capacitat ofensiva. La seva joventut i projecció el converteixen en una aposta interessant per al conjunt bavarès, que busca rejovenir la seva plantilla sense perdre qualitat al mig del camp.

Laporta avalua l'oferta

La proposta de 45 milions d'euros per Fermín representa una xifra considerable. No obstant això, el Barça valora al jugador en una quantitat superior, estimant el seu preu al voltant dels 60 milions d'euros. Joan Laporta i el seu equip directiu hauran de sospesar els beneficis econòmics de la venda enfront del potencial esportiu que Fermín López pot aportar al club en el futur.

En aquest sentit, l'opinió de Flick tindrà molt pes en la decisió final de Laporta. Si l'entrenador desitja comptar amb Fermín López, la directiva cancel·larà la seva sortida de manera immediata. Ara bé, en cas de prioritzar altres posicions, la venda del '16' del Barça podria ser molt beneficiosa.

La possible sortida de Joshua Kimmich i l'interès del Bayern en Fermín López afegeixen dinamisme al pròxim mercat de fitxatges. El Barça podria reforçar-se amb un jugador de talla mundial com Kimmich, mentre que el Bayern busca assegurar el seu futur amb joves promeses. Les decisions que prenguin ambdós clubs en les pròximes setmanes seran determinants per al rumb de les seves respectives plantilles de cara a la pròxima temporada.