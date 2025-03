Ni 80 ni 100, Rafael Leao ja té preu per sortir de l'AC Milan: Joan Laporta paga

L'eterna recerca de l'extrem esquerre. Podria ser perfectament el títol d'una novel·la que entrellacés algunes pinzellades de drama i altres romàntiques. Però la veritat és que es tracta d'una simple oració que defineix un front obert que porta colpejant el Barça des de fa mesos.

Als despatxos del Camp Nou ho tenen clar:d'aquest estiu no pot passar. El trident actual és excel·lent, tanmateix, és d'urgent necessitat millorar la parcel·la ofensiva amb un jugador per a la banda esquerra. És condició sine qua non perquè el Barça pugui presumir de comptar amb una plantilla completa; almenys, en la seva vessant d'atac.

Rafael Leao, el favorit de Joan Laporta

Han estat diversos els noms que des de la premsa hem insistit en relació amb el club culer. I la veritat és que hi ha unanimitat a l'hora d'identificar els tres extrems que figuren com els grans favorits: Rafael Leao, Nico Williams i Luis Díaz. I no necessàriament en aquest ordre, ja que sembla que el lusità de l'AC Milan parteix amb avantatge: així ho ha decidit Joan Laporta.

El president del FC Barcelona porta ja temps seguint de prop a Rafael Leao, per això ha rebut amb alegria la darrera notícia relacionada amb el seu valor de mercat. I és que El Nacional ha assegurat que el seu preu s'ha reduït considerablement en els darrers dies i que ara l'AC Milan estaria obert a negociar la seva marxa. Dels 100 milions que van afirmar els mitjans que exigia de forma rotunda l'elenc rossoneri han passat ara als 70 'quilos'.

Els motius de la rebaixa de Rafael Leao

Rafael Leao continua sent la referència ofensiva d'un AC Milan que viu hores molt complicades: eliminats pel Feyenoord a la Champions i vuitens a la Sèrie A. Els italians no aconsegueixen trobar la tecla adequada. En aquest sentit,la irregularitat de Leao ha provocat que l'esportista lusità hagi perdut la seva condició d'intransferible.

En certa manera, quan els directius de l'AC Milan van atorgar aquests 100 milions d'euros mínims per negociar la seva marxa, eren conscients que pràcticament ningú estaria disposat a pagar-los. Però ara Sergio Conceição ha deixat de considerar-lo tan imprescindible com abans i s'ha adonat que el botí de la seva venda podria servir per reforçar altres demarcacions.

Amb tot, doncs, si es compleix aquesta profecia emergida de El Nacional,Joan Laporta, si volgués apostar per Rafael Leao, hauria de pagar 70 'quilos'. Això sí, també han arribat rumors de dubtes procedents dels despatxos de Deco. Precisament aquesta irregularitat del portuguès és la que no acaba de convèncer l'entitat catalana d'emprendre una inversió semblant, que, encara que reduïda, continua sent elevada.