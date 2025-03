Cuesta igual que Nico Williams, pero encaja mejor: el tapado del Barça juega en LaLiga

Restan todavía cuatro meses, y muchos retos por delante, para que el mercado de verano abra sus puertas y en el Barça ya saben cuál será su prioridad. Hay varias demarcaciones que demandan refuerzo, pero una en concreto es la que más dolores de cabeza está provocando en los despachos del Camp Nou. Es el extremo izquierdo.

Desde hace varios meses sabemos que Deco y Joan Laporta están centrando esfuerzos en poder traer a un futbolista para esa zona que pueda competir con Raphinha por el puesto. Y por activa y por pasiva los medios han bombardeado informaciones sobre que Nico Williams es el gran deseado. Sin embargo, ha irrumpido también otro nombre que incluso podría antojarse más interesante para los intereses del Barça.

Su nombre es Álex Baena y en las últimas temporadas se ha convertido en uno de los jugadores más talentosos del fútbol español. Sin ir más lejos, el pasado curso se convirtió, nada más y nada menos, en el máximo asistente de las cinco grandes ligas del Viejo Continente.

Los motivos de la preferencia por Álex Baena

Y es que precisamente ese, los registros, es uno de los factores que aúpan a Álex Baena en la lista de preferencias para el extremo izquierdo. 6 goles y 7 asistencias son los que ha cosechado el almeriense en lo que llevamos de campeonato doméstico. Nico Williams, pese a ser un perfil más ofensivo, apenas ha sumado 3 dianas y 5 pases de gol.

De hecho, de ahí nace el segundo motivo; la idiosincrasia de ambos futbolistas. Como decíamos, y como todos sabemos, Nico Williams es mucho más vertical, más propicio al uno contra uno, veloz y eléctrico. Y esa misión, en cierto modo, ya la ejecuta Raphinha en el Barça.

En cambio, el perfil asociativo de Álex Baena, mucho más hábil en el juego entre líneas, no figura entre los representantes de la ofensiva culé. Teniendo en cuenta que el precio de sus cláusulas es el mismo, 60 'kilos', el Barça podría decantarse finalmente por el actual futbolista del almeriense.

De hecho, hay otros dos factores que podrían acercar a Álex Baena al Barça. El primero de ellos es que han sido varias las ocasiones en las que ha asegurado que le gustaría vestir la azul y grana. Y el segundo es que, según ha informado El Nacional, Álex Baena habría rechazado una oferta del Atlético de Madrid, el único gran competidor de la entidad catalana en la puja por el joven atacante de 23 años.

Sea como sea, será el mercado quien termine dictando sentencia, pues no es nada descartable que surjan nuevas variables en esta gran incógnita. Lo que tiene claro Álex Baena es no sólo que quiere jugar Champions, sino que quiere tener protagonismo habitual para no arriesgar su presencia en el Mundial de 2026. Muchas noches de reflexión le esperan al bueno de Álex Baena.