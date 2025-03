El Barça ha trobat en Lamine Yamal, Robert Lewandowski i Raphinha un trident ofensiu letal. Junts acumulen 69 gols i 37 assistències aquesta temporada, xifres que evoquen l'històric trident format per Messi, Neymar i Suárez. Sens dubte, Flick té grans peces a la seva disposició per crear un engranatge ofensiu de màxim nivell.

Als seus 17 anys, Lamine Yamal ha demostrat ser una de les majors promeses del futbol mundial. La seva habilitat per desbordar defenses i la seva visió de joc l'han consolidat com a titular indiscutible en l'esquema de Hansi Flick. A la final de la Supercopa d'Espanya, per exemple, Yamal va anotar un gol que va recordar al millor Messi, empatant el partit contra el Madrid després d'una assistència de Lewandowski.

Per la seva banda, Robert Lewandowski, als seus 36 anys, continua sent el referent golejador de l'equip. En la present temporada, ha igualat els seus millors registres des que juga al Camp Nou, acumulant 34 gols fins a la data. La seva experiència i olfacte golejador continuen sent fonamentals per a l'èxit del Barça, però malgrat això, Flick no vol relaxar-se i ja pensa en els pròxims fitxatges.

Lamine Yamal demana el seu fitxatge, Robert Lewandowski dona l'OK: el Camp Nou serà casa seva

Com a líder del nou projecte culer, Lamine Yamal ha expressat en múltiples ocasions el seu desig de compartir vestidor amb Nico Williams. El jove extrem de l'Athletic Club destaca per la seva velocitat i capacitat de desbordament, qualitats que complementarien perfectament l'atac culer. L'amistat i enteniment entre Lamine i Nico, forjat a la Selecció Espanyola, reforcen aquesta petició.

Però a més, la possibilitat de fitxar Nico Williams ha guanyat força en les últimes setmanes. Deco, director esportiu del Barça, ha estat buscant un davanter o un extrem per reforçar la parcel·la ofensiva. I per això Robert Lewandowski ha donat el seu vistiplau a l'operació de Williams, ja que permetria al polonès mantenir la seva posició com a '9' titular, sense competència directa en el seu lloc.

Robert Lewandowski no vol que el Barça fitxi un altre ariet que li pugui treure minuts, així que accepta encantat l'arribada de Nico Williams. Això sí, en aquest cas, el principal perjudicat seria Raphinha. L''11' tindria menys protagonisme, però és un home de club i entén que l'arribada de Nico podria ser positiva per a les aspiracions de les pròximes temporades.

Per tant, el somni de Nico Williams de vestir la samarreta del Barça cada cop està més a prop. El seu desig de jugar al costat de Lamine Yamal al Camp Nou, sumat a l'OK de Robert Lewandowski faciliten la seva incorporació. La directiva culer confia que aquestes dues condicions inclinin la balança al seu favor en les negociacions.