Confirmat, Xabi Alonso fa fora el favorit de Florentino: 'Això de Mastantuono no...'

Franco Mastantuono va debutar amb el Madrid i Xabi Alonso es carrega el favorit de Florentino Pérez
Xabi Alonso ha començat amb bon peu el campionat nacional de Lliga amb el Madrid, però sap que necessita fer un pas endavant si vol continuar superant rivals a Espanya. El partit contra Osasuna no va ser brillant, però va servir per començar a treure conclusions, sobretot amb un jugador que ja no tindrà més lloc al Madrid per culpa de Mastantuono. Franco Mastantuono va debutar i va ser aclamat pel Santiago Bernabéu: Xabi Alonso aposta per ell, però es carrega el gran favorit de Florentino Pérez, que haurà de dir adeu al Real Madrid.
Tot i portar menys de 10 dies entrenant amb la resta del grup, Xabi Alonso va voler fer debutar Franco Mastantuono, ja que ha vist que l'argentí és molt diferent. De fet, per culpa del bon rendiment de Franco Mastantuono, Xabi Alonso ha decidit carregar-se el gran favorit de Florentino Pérez, que ho tindrà complicat, per no dir impossible, gaudir de minuts. Franco Mastantuono ja li ha guanyat la partida: debuta amb ovació al Bernabéu i l'obliga a ser descartat, la decisió de Xabi Alonso ja és definitiva al 100%
"Això de Franco Mastantuono no té sentit", expliquen fonts del 'staff' del Real Madrid, que consideren que, més aviat que tard, es convertirà en titular amb l'equip de Xabi Alonso. De fet, Xabi Alonso ja ha demostrat que el favorit de Florentino Pérez no és intocable, motiu pel qual el president podria prendre cartes en l'assumpte ben aviat. Xabi Alonso se'l carrega i Florentino Pérez capta perfectament el missatge: Franco Mastantuono brilla i eclipsa el poder d'una altra estrella que podria sortir abans del tancament del mercat.
Xabi Alonso sap que el Madrid ve d'una temporada pràcticament en blanc i que el madridista ha elevat molt l'exigència, ja que vol tornar a veure un bloc campió. Dit això, Xabi Alonso està disposat a no deixar passar ni una, per la qual cosa s'ha carregat un dels fitxatges que estava cridat a ser imprescindible. El debut a Lliga va ser amarg, però va servir per deixar clar que Franco Mastantuono, que acaba de fer 18 anys, està preparat per sortir d'inici amb el Real Madrid
Xabi Alonso és un entrenador que va de cara i sap que el Real Madrid necessita tornar a guanyar, per la qual cosa prendrà decisions dràstiques, sigui qui sigui el perjudicat. En aquest sentit, l'entrenador tolosà ha pres la decisió de carregar-se un dels grans favorits de Florentino Pérez i compte perquè no és Rodrygo, qui no va disputar minuts. És evident que Rodrygo està a la rampa de sortida, però Alonso ha enviat un altre missatge a Florentino: no compta amb un titular que està per altres coses en aquest inici.
El debut de Franco Mastantuono va ser molt bo i Xabi Alonso, que li ha vist coses, vol que sigui titular tan aviat com sigui possible. Per això, Xabi Alonso és conscient que haurà d'apartar Vinícius Júnior, que ja va ser substituït contra Osasuna i que no és intocable per a Xabi Alonso: es veu fora.
Per a Xabi Alonso, Franco Mastantuono podria ser el millor soci de Mbappé, motiu pel qual Vinícius Júnior quedaria fora, més aviat que tard, de l'onze de gala del Madrid. Encara és aviat per assegurar-ho, però Xabi Alonso parla meravelles de Franco Mastantuono i és qüestió de temps que es converteixi en titular indiscutible: problemes per al favorit de Florentino Pérez.
