Gerra d’aigua freda per a Dani Olmo, apareix un altre rival: ‘Ja s’entrena al Barça’
El Barça tanca la incorporació d’un altre migcampista amb ànima ofensiva i que competirà amb Dani Olmo
Dani Olmo va ser el gran fitxatge del Barça durant el passat mercat de fitxatges, però, amb el pas de les setmanes i per culpa de les lesions, va anar perdent protagonisme. Contra el Mallorca va ser suplent, cosa que el va preocupar especialment, però encara es preocuparà més quan vegi que el Barça li ha fitxat un altre competidor: ja s'entrena a Barcelona. De moment, Fermín López està per davant de Dani Olmo en la rotació, però encara hi ha més: brutal gerra d'aigua freda per al de Terrassa, que tindrà molta feina
Als ulls de Hansi Flick, Dani Olmo encara no està per ser titular al Barça, cosa que molesta i molt al migcampista de Terrassa, que considera que hauria de ser important. Per davant hi ha Fermín López, crack format a La Masia, i fins i tot l'últim fitxatge sorpresa del Barça, que juga en aquesta mateixa posició i que ja s'entrena a Barcelona. Dani Olmo va acabar la temporada passada sent menys important del que s'esperava a causa de les lesions, per això aquest any s'ho juga davant l'atenta mirada de Hansi Flick
El curiós és que el Barça, que compta amb molts jugadors per a aquesta mateixa posició, ha decidit fitxar un altre migcampista perquè competeixi amb Dani Olmo i amb Fermín López. De fet, aquest fitxatge ja s'està entrenant a les instal·lacions del Barça i s'espera que pugui debutar aviat: nova gerra d'aigua freda per a Dani Olmo
Flick vol que aquest any sigui millor que l'anterior i sap que, per això, serà vital que hi hagi molta competència en totes les posicions. Dani Olmo va arribar al Barça amb grans expectatives l'estiu passat, després del pagament de 55 milions d'euros. S'esperava que fos un jugador clau des de la seva arribada, amb el cartell d'estrella mundial
Tanmateix, passats diversos mesos, el seu rendiment futbolístic ha deixat més dubtes que certeses, cosa que ha posat en la corda fluixa el seu futur al club català. Dani Olmo continuarà sent important i Flick espera comptar amb la seva millor versió, però el Barça està preparant el terreny per si l'egarenc no fa un pas endavant. El Barça ja ha tancat un nou fitxatge inesperat: gerra d'aigua freda per a un Dani Olmo que, de moment, és suplent per darrere de Fermín López, crack de Huelva
El Barça tanca un altre fitxatge i Dani Olmo ja ho sap: "Més competència, menys minuts..."
El Barça, fins ara, comptava amb Dani Olmo i amb Fermín López com a únics migcampistes ofensius, però Deco ha tancat una altra incorporació: més competència per a Dani Olmo. Aquesta incorporació és la de Guille Fernández, crack de Rubí amb fitxa del filial i que, llevat de sorpresa, estarà tot l'any en dinàmica del primer equip de Hansi Flick
S'esperava que Guille tornés a la dinàmica del filial, però no ha estat així per petició d'un Flick que vol que es quedi tota la temporada: problemes per a Olmo
