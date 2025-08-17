Hi ha més rere Franco Mastantuono: el Reial Madrid fitxa l'estrella del Crystal Palace
El Real Madrid ha presentat aquesta setmana Franco Mastantuono, el jove argentí de 18 anys, últim fitxatge de l'equip blanc. Segons la normativa FIFA en vigor, el migcampista argentí pot unir-se d'aquesta manera a l'equip després de la seva majoria d'edat. Oficialment, doncs, Mastantuono ja és nou jugador del Real Madrid, presentat a Valdebebas amb un acte emotiu amb tota la seva família, el president Florentino Pérez i algunes llegendes del Madrid.
Mastantuono és un dels futbolistes més prometedors del futbol argentí, jove migcampista ofensiu, tècnic i actuant per la zona dreta. Mastantuono és el clàssic enllaç argentí, comença com a mitjapunta però sovint es retarda per participar en la construcció del joc. Li agrada moure's per tot el front de l'atac, destacant per la seva facilitat anotadora i capacitat per filtrar passades de gol.
Amb la sortida de Modric, el Real Madrid s'assegura amb el jove talent argentí un jugador creatiu a la medul·lar. La seva progressió al Bernabéu dependrà, en gran mesura, de la seva ràpida adaptació al futbol europeu. Però el Real Madrid vol més i el fitxatge de Mastantuono potser no serà l'últim per reforçar la medul·lar de l'equip.
El Real Madrid prepara un fitxatge sorprenent
Lluny de donar el mercat per tancat, i a petició del seu tècnic Xabi Alonso, el club blanc està a punt de fer un últim esforç per reforçar la medul·lar. Parlem del jove migcampista del Crystal Palace, Adam Wharton, de 21 anys. L'interès es reaviva després dels rumors que indiquen una possible sortida del brasiler Rodrygo Goes.
El Madrid no està sol en la cursa per Wharton, altres grans com Liverpool, United o Manchester City també segueixen el jugador. De moment, no hi ha oferta formal per Rodrygo, però el club espera que pugui arribar en el tram final de mercat. La conseqüència immediata del possible traspàs del brasiler seria fer un nou fitxatge per reforçar la medul·lar que Xabi Alonso considera vital.
Wharton, promesa del futbol anglès
Fitxat al gener pel Crystal Palace procedent del Blackburn Rovers, Wharton s'ha convertit en una gran promesa del futbol britànic. El Crystal Palace va invertir 20M d'euros pel futbolista, que ha donat un rendiment immediat a l'elit futbolística. Wharton es caracteritza per una gran intensitat defensiva, gran visió per a la passada i gran potència física.
El seu compromís tàctic i fortalesa en els duels el converteixen en un líder en la construcció del joc de l'equip. El fitxatge no li resultarà fàcil al Madrid: el Crystal Palace vol aprofitar l'ocasió i demanarà una xifra propera als 100M per a la seva sortida. Una quantitat elevada que podria ser assumible si el club blanc rep una bona oferta pel davanter Rodrygo.
