Última hora! Marcus Rashford avisa Lamine Yamal: 'Raphinha s'ho mereix...'
Marcus Rashford ha concedit una entrevista després de debutar amb el Barça i ha llançat un avís clar a Lamine Yamal
Marcus Rashford és el gran fitxatge del Barça en aquest mercat de fitxatges, per molt que hagi arribat cedit i que el seu futur a Barcelona encara sigui incert. Després de debutar a la Lliga amb el Barça, el davanter anglès cedit pel Manchester United ha concedit una entrevista al 'Diari SPORT' per analitzar les seves primeres setmanes com a jugador culer. A més de repassar les seves vivències i millors moments, Marcus Rashford ha utilitzat aquesta entrevista per llançar un clar avís a Lamine Yamal: considera que Raphinha "està a l'alçada" de l'espanyol.
Marcus Rashford no va ser titular en el primer partit de Lliga del Barça, però sí que va tenir minuts en una segona meitat una mica descafeïnada a causa de les dues expulsions del Mallorca. Marcus Rashford diu haver-se adaptat molt bé al sol de Barcelona, una cosa que necessitava després d'haver patit i molt durant les últimes temporades a Manchester, on ja no era important. "Encara m'estic adaptant, però sí, és una ciutat preciosa i visc amb il·lusió el meu temps aquí", explica Rashford al 'SPORT', que ha tingut accés a aquesta entrevista amb el davanter.
"El Barça és el lloc més fàcil per gaudir i aprendre futbol", diu un Rashford que assegura que el seu debut a Mallorca "va ser estrany", sobretot per les dues expulsions. L'anglès se sent motivat i diu estar gaudint del futbol al costat d'estrelles com Lamine Yamal o Pedri, per qui només té elogis.
Última hora! Marcus Rashford avisa Lamine Yamal: 'Raphinha s'ho mereix...'
Rashford se sent com peix a l'aigua al Barça, però també demostra ser un jugador sense pèls a la llengua i que diu el que pensa. En aquest sentit, el davanter anglès no ha dubtat a l'hora de valorar o, millor dit, decantar-se pel pròxim guanyador de la Pilota d'Or que lliura France Football. A Barcelona tothom dona com a guanyador Lamine Yamal, però Marcus Rashford ha anat una mica més enllà.
El davanter anglès creu que, a més de Lamine Yamal, Raphinha i Ousmane Dembélé també han fet mèrits per guanyar la Pilota d'Or que s'entregarà aquest proper mes de setembre. Ara bé, Rashford no ha tingut dubtes a l'hora de lloar la figura de Lamine Yamal, que, sota el seu punt de vista, "està per guanyar la Pilota d'Or ja".
"Lamine és el jugador més talentós amb qui he jugat a aquesta edat. N'he vist pocs amb l'impacte que ell té. Pot ser ja una Pilota d'Or", va explicar Marcus Rashford a l'entrevista en qüestió.
"Té una llarga carrera per davant, i espero que mantingui el seu nivell i fins i tot millori", va apuntar Marcus Rashford per concloure amb la seva dissertació o resposta sobre Lamine Yamal.
Més notícies: