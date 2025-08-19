Resultat agredolç per al Reial Madrid amb l'operació d'espatlla de Jude Bellingham
L'anglès no podrà tornar fins després de la segona aturada de la temporada
Jude Bellingham patia una luxació a l'espatlla des del novembre de 2023. Només uns mesos després de fitxar pel Real Madrid, va caure lesionat i des de llavors va haver de jugar amb un embenatge aparatós.
Durant la seva primera temporada ja va conviure amb el dolor, però va decidir esperar fins després del Mundial de Clubs per passar per quiròfan.
La seva decisió va ser valenta, ja que implica perdre's un tram important del calendari. Jude Bellingham sabia que no hi havia cap altra solució si volia alliberar-se dels problemes per sempre. L'operació va ser l'única via per deixar enrere un dolor que l'acompanyava en cada partit.
Operació després del Mundial de Clubs
Jude Bellingham finalment va decidir operar-se l'espatlla. Tot i que la intervenció va ser un èxit i la seva recuperació avança millor del que es preveia, els terminis no es poden escurçar.
El migcampista del Real Madrid estarà de baixa fins a l'octubre, cosa que suposa perdre's l'inici de la Lliga i l'inici de la Champions.
L'anglès va ser operat el passat 17 de juliol, just després del Mundial de Clubs. Des de llavors s'entrena a Valdebebas per arribar en el millor estat possible, però no podrà rebre cops a la zona afectada fins passat el segon atur internacional del curs. Per això, no tornarà abans de la jornada 9 de Lliga.
Esforç constant en la recuperació
Des de la cirurgia, Bellingham no ha parat. Durant les seves vacances va publicar imatges entrenant amb la zona vigilada en tot moment pel cos mèdic.
Un cop reincorporat a la disciplina del club blanc, segueix un pla exigent per escurçar al màxim els terminis, tot i que els metges insisteixen que no pot forçar.
Al Real Madrid estan satisfets amb la seva evolució. Corre, s'entrena i manté un alt nivell d'intensitat, però no pot xocar ni rebre contactes fins que l'articulació estigui totalment consolidada. Per això, el retorn només es produirà després de l'atur de seleccions de l'octubre.
Calendari marcat en vermell
L'absència de Bellingham es notarà. Xabi Alonso no podrà comptar amb ell en les vuit primeres jornades de Lliga ni en les dues primeres dates de la Champions.
L'equip perd així un jugador clau en la creació i en l'arribada a l'àrea, un dels grans golejadors del curs passat.
Al club confien que reaparegui davant el Getafe a la jornada 9. Aquest partit és la prèvia del primer Clàssic de la temporada, previst per al 26 d'octubre al Santiago Bernabéu.
Si tot va bé, Bellingham estarà a punt just a temps per a la cita més important de l'inici de curs.
