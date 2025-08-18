Lo último de Rodrygo no tiene nombre, Xabi Alonso ha dicho basta: 'Hasta aquí'

El Real Madrid amaneció hoy con un detalle que no pasó desapercibido en Valdebebas. Entre rumores de mercado y dudas sobre la continuidad de algunas piezas, un gesto puntual encendió las alarmas.

Los jugadores llegaron a la ciudad deportiva con la rutina habitual, aunque no todos cumplieron a rajatabla el plan marcado por el técnico.

La figura de Rodrygo vuelve a estar en el centro de la escena. El delantero brasileño es uno de los futbolistas más observados, tanto por su rendimiento como por las dudas que rodean su futuro. El día empezó con él como protagonista, aunque no precisamente por su fútbol.

Rodrygo y el reloj como enemigo

La plantilla sin lesionados tenía marcada la hora de entrada a las 9:30. Se trata de una norma clara, fijada por Xabi Alonso para reforzar la disciplina y la concentración.

Rodrygo apareció a las 9:42, un retraso que para cualquier técnico puede parecer pequeño, pero que en el Real Madrid tiene un peso enorme. La exigencia blanca no entiende de márgenes ni excusas.



En un club de este nivel, cada detalle cuenta. Los 12 minutos de diferencia no son un simple despiste, sino un síntoma que puede abrir debates internos. Xabi Alonso, consciente de la importancia del ejemplo, reaccionó con firmeza.

El papel de Xabi Alonso en el vestuario merengue

Desde su llegada al banquillo, Alonso ha repetido que el esfuerzo y la puntualidad son innegociables. Su estilo no se basa en los nombres, sino en la cultura del trabajo diario.

Ante un retraso como el de hoy, la respuesta fue muy clara: “Hasta aquí”. Esa frase refleja que el margen de tolerancia es mínimo.

El mensaje no va solo para Rodrygo, sino para todo el vestuario. La intención es que nadie piense que su estatus le permite saltarse las normas internas. En el Real Madrid de Alonso, el compromiso está por encima de cualquier individualidad.

El futuro está en el aire y el Manchester City atento

A este episodio se suma la incertidumbre de mercado. Rodrygo sigue en la órbita del Manchester City, un club que valora su incorporación de cara a reforzar su ataque.

El Real Madrid no descarta escuchar ofertas si llegan a cifras cercanas a los 100 millones de euros. De momento, la directiva mantiene la puerta abierta, aunque insiste en que no habrá rebajas.