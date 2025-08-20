Xabi Alonso ha empezado con buen pie el campeonato nacional de Liga con el Madrid, pero sabe que necesita dar un paso adelante si quiere seguir superando rivales en España. El partido contra Osasuna no fue brillante, pero sirvió para empezar a sacar conclusiones, sobre todo con un jugador que no tendrá más sitio en el Madrid por culpa de Mastantuono. Franco Mastantuono debutó y fue aclamado por el Santiago Bernabéu: Xabi Alonso apuesta por él, pero se carga al gran favorito de Florentino Pérez, que deberá decir adiós al Real Madrid.

A pesar de llevar menos de 10 días entrenando con el resto del grupo, Xabi Alonso quiso hacer debutar a Franco Mastantuono, pues ha visto que el argentino es muy diferente. De hecho, por culpa del buen rendimiento de Franco Mastantuono, Xabi Alonso ha decidido cargarse al gran favorito de Florentino Pérez, que tendrá complicado, por no decir imposible, disfrutar de minutos. Franco Mastantuono ya le ha ganado la partida: debuta con ovación en el Bernabéu y le obliga a ser descartado, la decisión de Xabi Alonso ya es definitiva al 100%.

"Lo de Franco Mastantuono no tiene sentido", explican fuentes del 'staff' del Real Madrid, que consideran que, más pronto que tarde, se convertirá en titular con el equipo de Xabi Alonso. De hecho, Xabi Alonso ya ha demostrado que el favorito de Florentino Pérez no es intocable, motivo por el que el presidente podría tomar cartas en el asunto muy próximamente. Xabi Alonso se lo carga y Florentino Pérez capta perfectamente el mensaje: Franco Mastantuono brilla y eclipsa el poder de otra estrella que podría salir antes del cierre del mercado.

Confirmado, Xabi Alonso se carga al favorito de Florentino: 'Lo de Mastantuono no...'

Xabi Alonso sabe que el Madrid viene de una temporada prácticamente en blanco y que el madridista ha elevado mucho la exigencia, pues quiere volver a ver un bloque campeón. Dicho lo cual, Xabi Alonso está dispuesto a no dejar pasar ni una, por lo que se ha cargado a uno de los fichajes que estaba llamado a ser imprescindible. El debut en Liga fue amargo, pero sirvió para dejar claro que Franco Mastantuono, que acaba de cumplir 18 años, está preparado para salir de inicio con el Real Madrid.

Xabi Alonso es un entrenador que va de cara y sabe que el Real Madrid necesita volver a ganar, por lo que tomará decisiones drásticas, sea quien sea el perjudicado. En este sentido, el entrenador tolosarra ha tomado la decisión de cargarse a uno de los grandes favoritos de Florentino Pérez y ojo porque no es Rodrygo, quien no disputó minutos. Es evidente que Rodrygo está en la rampa de salida, pero Alonso ha mandado otro mensaje a Florentino: no cuenta con un titular que está por otras cosas en este arranque.

Xabi Alonso se lo dice a Florentino Pérez: "Franco Mastantuono, Mbappé y 9 más..."

El debut de Franco Mastantuono fue muy bueno y Xabi Alonso, que le ha visto cosas, quiere que sea titular lo antes posible. Para ello, Xabi Alonso es consciente de que deberá apartar a Vinícius Júnior, que ya fue sustituido contra Osasuna y que no es intocable para Xabi Alonso: se ve fuera.

Para Xabi Alonso, Franco Mastantuono podría ser el mejor socio de Mbappé, motivo por el que Vinícius Júnior quedaría fuera, más pronto que tarde, del once de gala del Madrid. Todavía es pronto para asegurarlo, pero Xabi Alonso habla maravillas de Franco Mastantuono y es cuestión de tiempo que se convierta en titular indiscutible: problemas para el favorito de Florentino Pérez.