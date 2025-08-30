Xabi Alonso deixa fora el seu nou fitxatge amb les seves declaracions: prefereix un altre
El tècnic tolosà té clar que el capità del Reial Madrid continua estant al màxim nivell
Dani Carvajal és la gran notícia de l'inici de temporada al Real Madrid, ja que per fi està llest per recuperar el seu lloc a la banda dreta.
Contra Osasuna va sumar els seus primers minuts i davant el Real Oviedo va ser titular, confirmant que el seu retorn és un impuls enorme per a l'equip.
Encara que encara no ha assolit la seva millor versió, la seva sola presència genera seguretat al vestidor i confiança en Xabi Alonso. El mateix entrenador ho ha explicat amb claredat: “Carvajal al 80% segueix sent un dels millors laterals del món”.
La idea és que a poc a poc recuperi la seva millor forma i torni a consolidar-se com un baluard en defensa i un líder en els partits més importants.
Confiança plena de Xabi Alonso
El tècnic tolosà ha destacat no només el que aporta Carvajal sobre la gespa, sinó també la seva influència anímica en el grup.
“És el capità, arrossega molt. Té moltes hores de vol aquí al Bernabéu, a la Champions i a la Lliga.
Sap què cal fer per guanyar i transmetre això serà fonamental. Carvajal ja és aquí”, va dir Xabi Alonso després de la primera jornada.
Aquesta confiança no vol dir que hagi de cremar etapes abans d'hora. El cos tècnic té un pla molt mesurat perquè el lateral vagi sumant minuts sense risc de recaigudes.
Per això, en aquestes primeres setmanes alternarà la titularitat amb Trent Alexander-Arnold, de manera que pugui recuperar ritme sense sobrecàrregues i estar en plenitud quan arribi el tram decisiu del curs.
El pla de rotacions
El mateix Xabi Alonso ha deixat clar que no pensa afanyar-se amb Carvajal. L'objectiu és que arribi al març i a l'abril amb el físic a tope, llest per afrontar els reptes més exigents de la temporada.
L'alternança amb Trent Alexander-Arnold serà clau en aquest sentit, ja que permetrà cuidar Carvajal i alhora mantenir un alt nivell competitiu a la banda dreta.
En paral·lel, es manté la incògnita sobre el seu retorn a la selecció. Alonso no es va voler mullar en aquest assumpte, però va deixar entreveure que depèn del seleccionador i de com evolucioni la seva recuperació.
Per al tècnic, el més important és que el lateral segueixi acumulant sensacions positives al Real Madrid abans de pensar en compromisos internacionals.
El millor fitxatge possible
El retorn de Carvajal es viu com un autèntic fitxatge dins del club. El curs passat es va notar massa la seva absència, i ara la seva tornada enforteix tant l'equip en l'àmbit esportiu com en l'emocional.
“Molt bé, ja ho va dir el míster. Entrenant fort i agafant ritme de competició, que anirà arribant amb les sessions i els minuts. Molt content de poder sortir avui a jugar a casa meva, on em sento molt estimat”, va afirmar Dani Carvajal després de la seva tornada al Bernabéu.
En definitiva, el Real Madrid recupera el millor lateral dret del món. Un jugador que, als seus 32 anys, segueix sent insubstituïble i que està cridat a ser clau en la nova etapa de Xabi Alonso.
