Jesús Vallejo, més sincer que mai, explica què passa amb Vinícius Júnior: 'És un...'
L'actual central de l'Albacete trenca el seu silenci amb Edu Aguirre i parla de Vinícius després de la seva sortida del Madrid
Jesús Vallejo, el fitxatge estrella de l'Albacete, va passar deu temporades vestint la samarreta del Real Madrid. El central va ser fitxat del Zaragoza amb la idea que progressés i es convertís en un dels millors defensors del món. Tanmateix, les seves oportunitats al Bernabéu van ser escasses i mai va aconseguir consolidar-se com a titular.
Durant la seva etapa com a jugador blanc, Vallejo va viure una carrera marcada per les cessions. Els Wolves, Granada o Eintracht van ser alguns dels destins on va intentar demostrar la seva vàlua. Però al Madrid sempre es va trobar amb un mur impossible de superar per l'enorme competència a la defensa.
Tot i això, va compartir vestidor amb grans estrelles. Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Eden Hazard o Vinícius Júnior van ser alguns dels companys amb qui va coincidir en el dia a dia. Una experiència que li va permetre conèixer els secrets i rituals d'un vestidor d'elit.
Per això, Edu Aguirre, col·laborador de El Chiringuito, ha decidit xerrar amb ell en les últimes hores. Ara que ja s'ha acomiadat definitivament del Real Madrid i ha fitxat per l'Albacete, Jesús Vallejo pot parlar amb total llibertat. I un dels temes principals de la conversa va ser Vinícius Júnior.
Jesús Vallejo parla públicament de Vinícius Júnior
Vinícius Júnior és, sens dubte, una de les grans estrelles del futbol mundial. El curs passat va estar a punt de conquerir la Pilota d'Or i el seu rendiment ha estat clau en molts dels èxits del Madrid. Tanmateix, gairebé sempre acaba al focus per les seves actituds extradeportives.
Els enfrontaments amb àrbitres, rivals i grades rivals han acompanyat la seva figura en els darrers anys. El seu futbol elèctric queda, de vegades, en un segon pla per aquestes polèmiques. I precisament d'això n'ha parlat Jesús Vallejo amb total sinceritat.
“Veig que pot tornar a donar un rendiment tremendo”, va començar dient. El central va explicar que entrenar contra Vinícius l'obligava a donar sempre el màxim, fins i tot quan el brasiler no estava al seu màxim nivell. "Entrenant m'havia de preparar al 100% per aturar-lo, i ell estava a un 70/80%; jo desitjo que recuperi aquest bon nivell", va assegurar.
Preguntat per les actituds del brasiler, Jesús Vallejo va ser clar. "Als entrenaments no té aquestes actituds. És un bon noi i molt competitiu", va reconèixer. Això sí, també va reconèixer que la seva manera de jugar pot ser el problema: "Potser, per la seva anarquia, ho extrapola a aquestes actituds amb la grada i tot això".
Aquestes declaracions dibuixen un perfil diferent de Vinícius del que molts veuen cada cap de setmana. Per a Vallejo, el brasiler és un competidor nat i un futbolista amb un talent descomunal. L'únic que li falta, segons la seva visió, és gestionar millor la tensió dels partits.
Amb aquesta sinceritat, Jesús Vallejo ofereix una mirada des de dins sobre un dels jugadors més mediàtics del planeta. Les seves paraules, lluny de la crítica dura, volen ressaltar el potencial de Vinícius i la seva capacitat de tornar a ser el millor. El temps dirà si el brasiler aconsegueix canalitzar tota aquesta energia en benefici del seu equip.
