Hansi Flick es queda sense el seu pròxim Raphinha i Deco es lamenta: fitxatge tancat

Una de les joies de la Masia deixa el Barça i fitxa per un equip de la Lliga
La Masia s'ha convertit en el vaixell insígnia de la pedrera del Barça on es formen talents d'arreu del món. Des de la seva fundació el 1979, ha estat la responsable de la formació d'alguns dels millors jugadors del món. Per la reconeguda institució blaugrana hi han passat llegendes com Lionel Messi, Andrés Iniesta, Sergio Busquets o el mateix Xavi Hernández.
La Masia destaca pel seu enfocament integral en la formació de futbolistes, fomentant valors com el respecte i treball en equip. Al llarg dels anys, La Masia ha consolidat la seva reputació com una de les pedreres més importants a nivell mundial. La Masia compta amb un entorn d'entrenament de primer nivell a la Ciutat Esportiva Joan Gamper.
La importància de La Masia l'ha comprès a la perfecció Hansi Flick, des de la seva arribada ha confiat en diversos dels joves talents de la pedrera. Malauradament per al club, no tots tenen lloc al primer equip i La Masia s'ha convertit també en una fàbrica exportadora de talents. Deco es lamenta de la marxa d'una de les joies de La Masia, l'extrem Jan Virgili, que ha fitxat pel Mallorca.
Jan Virgili fitxa pel Mallorca
Jan Virgili Tenas, nascut el 2006 a Vilassar de Mar, és el nou i flamant fitxatge de l'RCD Mallorca, signant contracte fins al 2030. Virgili ha demostrat un gran potencial a les categories inferiors del club blaugrana per les seves grans habilitats futbolístiques. Extrem de 19 anys, va arribar al club a l'agost de 2024 procedent del Nàstic juvenil.
Només ha jugat una temporada al Barça i li ha estat suficient per deixar 4 milions a les arques del club, a més del 50% d'una futura venda. En dotze mesos, es va convertir en peça clau del Juvenil de Belletti que va guanyar totes les competicions. Va acabar reforçant el filial, que a punt va estar d'aconseguir la salvació amb les seves grans actuacions.
Jan Virgili agraït al Barça
L'extrem català forma part de la selecció espanyola que va arribar a la final de l'Europeu sub-19, on va demostrar el seu gran potencial. Abans de signar pel Mallorca dijous passat, el jove jugador es va acomiadar de l'afició culer. Jan Virgili destaca la seva etapa amb el Barça com a curta però molt intensa i que sempre portarà al cor els colors blaugrana.
El potencial del jove davanter és innegable, però Hansi Flick no el veu encara per al primer equip, i jugar a Segona RFEF li queda curt. Amb ofertes del futbol professional espanyol, el Barça no ha pogut frenar el jugador, que ha pres la decisió de fitxar per un primera com el Mallorca. El Barça es reserva un dret de tempteig en el futur, que no és opció de compra.
Jan Virgili es va acomiadar del club amb una magistral exhibició a la Copa Intercontinental sub-20 al Maracanà davant el Flamengo. El Barça no va poder guanyar el títol, però l'exhibició individual magistral de Virgili serà especialment recordada. Golàs descomunal, ocasions fabricades amb la seva velocitat i habilitat, Virgili va ser la gran figura, el nou Raphinha ja no és jugador del Barça.
