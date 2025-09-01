El Barça ha empezado la temporada con dudas y estas no solo han nacido a raíz de los resultados del equipo. El Barça, más allá de sufrir contra Levante y de dejarse dos puntos contra el Rayo Vallecano, está empezando a sentir que el 'feeling' dentro del vestuario no es el mismo. "Raphinha no se entiende con Lamine Yamal", deslizaban fuentes del Barça, que confirman que una estrella que estaba cerca del club culer terminará fichando por el Bayer Leverkusen de Alemania.

El Barça siente que los egos se están apoderando del vestuario y así lo apunta Hansi Flick, quien lanzó un dardo muy contundente tras el empate (1-1) ante el Rayo Vallecano. Para fomentar la competencia, Laporta y Deco querían contar con un nuevo extremo que presionara a Lamine Yamal y a Raphinha, pues ambos se han acomodado, pero finalmente no podrá ser. Lamine Yamal y Raphinha no han empezado la temporada de la mejor de las maneras y en el Barça hay preocupación, sobre todo porque una estrella se va al Bayer Leverkusen.

Lamine Yamal y Raphinha salen victoriosos tras el cierre del mercado de fichajes: solo ha llegado un competidor real, que es Marcus Rashford. Lamine Yamal y Raphinha también saben que ha llegado Roony Bardghji, que ya ha sido inscrito con ficha del filial culer, pero el sueco no dispondrá de demasiados minutos importantes. El español y el brasileño celebran que un crack que quería el Barça haya fichado por el Bayer Leverkusen: ambos tienen muchos números de seguir siendo intocables para Hasi Flick.

A pocas horas para que cierre el mercado de fichajes, el Barça ya da por cerrada la plantilla, a la espera de que Fermín López asegure su continuidad en el club. Lo que está claro es que el Barça no fichará más, cosa que Raphinha y Lamine Yamal, delanteros titulares del Barça, han celebrado por todo lo alto en Can Barça. Raphinha y Lamine Yamal son dos de los grandes líderes ofensivos del Barça, pero lo cierto es que no están del todo finos en este arranque de curso: en Vallecas fracasaron.

Si bien es cierto que el Barça ha sumado 7 de los 9 puntos posibles, Joan Laporta está preocupado por la falta de competencia entre los delanteros culers. Se ha fichado a Marcus Rashford, pero el inglés está poco adaptado a los esquemas de Flick y, por el momento, es un suplente claro dentro del organigrama del FC Barcelona. Joan Laporta quería fichar a una estrella mundial, pero, cansada de esperar, esta ha terminado fichando por el Bayer Leverkusen, que este mismo lunes ha despedido a Erik ten Hag.

Tras el empate a uno en Vallecas, el Barça esperaba poder dar un golpe encima de la mesa, pero Joan Laporta ya da por cerrado el mercado de fichajes estival. El único fichaje ofensivo ha sido Rashford, quien ha empezado flojo. Raphinha y Lamine Yamal celebran el adiós al Barça de una estrella que, ya de forma oficial, se ha convertido en nuevo jugador del Bayer Leverkusen, antiguo equipo de Xabi Alonso.

No es ningún secreto, pero el Barça ha dejado escapar a Eliesse Ben Seghir, delantero de 20 años internacional con Marruecos. Ben Seghir, con pasado en el Mónaco, era uno de los grandes objetivos de Deco para el Barça, pero lo cierto es que el Bayer Leverkusen se ha llevado su fichaje.

Lamine Yamal y Raphinha pueden respirar tranquilos: por ahora no habrá más competencia, pues Ben Seghir dice adiós al Barça para irse al Bayer Leverkusen, fichaje ya cerrado del todo.