Confirmat, no té nivell Barça: 'Va fallar més que Araujo, va ser el pitjor contra l'Inter'

L'eliminatòria de Champions League entre el FC Barcelona i l'Inter de Milà serà recordada per la intensitat i emoció de tots dos partits. Amb un resultat global de 7-6, ambdós equips van demostrar un ritme frenètic i una energia desbordant durant més de 180 minuts. Finalment, el Barça va caure derrotat a causa de diversos errors clau a la pròrroga del partit de tornada, cosa que va acabar costant-li l'eliminació.

Ronald Araújo i la seva responsabilitat en l'eliminació

Un dels jugadors més assenyalats després de l'eliminació va ser Ronald Araújo. Tot i que el central uruguaià és considerat un dels pilars de la defensa culé, la seva actuació en l'eliminatòria va deixar dubtes. En l'empat a tres de l'Inter, Araújo podria haver fet més per evitar el gol d'Acerbi i, en l'últim gol de la pròrroga, es va veure superat per Thuram.

La falta de contundència de Ronald Araújo en moments clau va ser determinant, i no és la primera vegada que li passa. Tots recordem el que va succeir la temporada passada contra el PSG. Ara bé, tot i que Araújo no va estar bé, no va ser el pitjor dels involucrats.

Wojciech Szczesny s'apaga davant l'Inter

El gran perjudicat de l'eliminació, més enllà de Ronald Araújo, va ser Wojciech Szczesny. Tot i que el seu rendiment no va ser tan criticat al camp, els números parlen per si sols.

El meta polonès només va realitzar quatre parades en els dos partits contra l'Inter. Una dada que contrasta clarament amb les 14 intervencions de Yann Sommer, porter de l'Inter, qui va salvar el seu equip en diverses ocasions. Mentre Sommer va ser decisiu, Szczesny no va poder evitar diversos gols i, en molts moments, va ser espectador en les jugades clau del partit.

Per això, diversos membres del club consideren que ha de ser l'assenyalat, ja que al·leguen que va fallar més que Araújo i que, per això, va ser pitjor que el defensa uruguaià. D'aquesta manera, la seva actuació va ser qüestionada i la crítica sobre el seu rendiment en aquesta eliminatòria ha fet que el seu futur al Barça estigui ple de dubtes.

L'incert futur de Szczesny després de la recuperació de Ter Stegen

Malgrat la seva veterania i lideratge al vestidor, la falta de resposta en moments decisius de la passada eliminatòria va posar en dubte la continuïtat de Szczesny al club. Tot i que ha aportat molta experiència, sembla que el Barça ja no pot dependre d'ell com a titular.

Veurem què succeeix amb el seu futur, però el FC Barcelona podria buscar alternatives al mercat de fitxatges aquest estiu. De fet, es parla molt del fitxatge de Joan García, porter de l'Espanyol que agrada molt a Deco.

En aquest sentit, l'eliminació del Barça de la Champions deixa moltes incògnites sobre el futur de diversos jugadors, entre ells Szczesny. La porteria, que semblava una de les posicions més segures de l'equip, ara s'ha convertit en un tema clau.