Simeone s'aprofita del Barça i negocia un gran fitxatge: Hansi Flick demana 70 M

A pesar del gran cop que ha provocat l'eliminació del Barça a les semifinals de la Champions, l'equip està realitzant una gran temporada. Havent ja aconseguit la Supercopa i la Copa del Rei davant el seu gran rival, el Real Madrid, ara toca assegurar la Lliga. Precisament els catalans tindran demà l'oportunitat de deixar sentenciada la Lliga si acaben derrotant el seu màxim rival a Montjuïc.

La derrota en el partit de tornada de les semifinals de Champions davant l'Inter ha estat un cop dur i inesperat. Una derrota que ha generat certs dubtes en l'entorn barcelonista, dubtes que vol aprofitar el Cholo Simeone per pescar en aigües revoltes. El tècnic colchonero vol treure partit d'aquesta situació i reforçar la seva medul·lar amb un fitxatge del Barça.

Més concretament, Simeone s'ha fixat en un futbolista que no és titular indiscutible en l'esquema de Hansi Flick. Sabent que jugadors com Pedri o Dani Olmo són impossibles, la seva atenció se centra en l'andalús Fermín López. El mitjapunta culé reuneix totes les característiques de gran jugador per reforçar la medul·lar atlètica i dotar l'equip de més qualitat i arribada des de segona línia.

L'Atlètic de Madrid apunta a Fermín López

El club colchonero hauria posat la seva mirada en el migcampista andalús del Barça, Fermín López. Es diu que Simeone és un gran admirador del jove mitjapunta de 21 anys i desitja fitxar-lo en el pròxim mercat estival. Simeone està convençut que Fermín és el jugador idoni per aportar a la medul·lar de l'equip la qualitat i profunditat que necessita.

El gran treball de sacrifici de Fermín així com la seva capacitat d'arribada i olfacte de gol, han despertat el gran interès atlètic. Fermín no és titular indiscutible per a Flick però sí un jugador important per al tècnic alemany. La seva sortida no és descartable, però el que està clar, és que el Barça no acceptarà un preu menor a 70 milions.

Fermín López no se n'anirà per menys de 70 milions

Al Barça hi hauria consens generalitzat de no escoltar cap oferta pel jugador que sigui inferior als 70 'quilos'. Recordem que el Barça va apostar per Fermín després de l'estiu on el jugador es va proclamar or olímpic amb la selecció nacional a París. En concret, Fermín López va renovar fins al juny 2029 i es va fixar una clàusula de rescissió de 500 milions.

En principi, el Barça compta amb Fermín López per al futur, se'l considera un jugador molt important. No obstant això i tenint en compte la situació econòmica del club, no es tanca en banda a escoltar ofertes pel jugador. La necessitat de reforçar altres posicions del camp amb jugadors top podrien portar Laporta a reconsiderar la situació de Fermín al Barça.