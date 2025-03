Oficial, Joan Garcia no és l'únic: el Barça pregunta per un altre crack del RCD Espanyol

El FC Barcelona ja té en ment diversos objectius per a la pròxima temporada. Deco, director esportiu del club, continua buscant reforços per millorar la plantilla. Una de les seves missions principals és trobar un atacant de primer nivell que pugui garantir el descans del trident titular format per Robert Lewandowski, Raphinha i Lamine Yamal.

No obstant això, la feina de la direcció esportiva no es limita a la davantera. També estan a la recerca d'un nou porter i d'un lateral jove amb projecció per continuar enfortint l'equip. I sembla que el Barça està posant especial atenció al que succeeix a l'altre costat de la Ciutat Comtal, concretament a l'RCD Espanyol.

Joan García, del RCD Espanyol, crida l'atenció del Barça

Joan García ha estat un dels grans protagonistes del RCD Espanyol aquesta temporada i agrada molt al Barça. Amb 93 aturades realitzades fins a la data ha demostrat una gran capacitat per evitar gols impossibles. Fins i tot més que Jan Oblak, actual Zamora de LaLiga amb 62 aturades registrades.

Joan García ha estat clau per a l'equip perico i el seu rendiment destaca per sobre del d'altres porters de LaLiga. Això, l'ha col·locat al radar de grans clubs, com el Real Madrid, l'Arsenal o el FC Barcelona. Malgrat tenir 23 anys i poca experiència a l'elit, el català ha demostrat una maduresa impressionant i s'ha guanyat un lloc a la màxima categoria del futbol espanyol.

A més, el seu nom comença a sonar per ser convocat per la Selecció Espanyola, cosa que augmenta encara més la seva projecció i atractiu. En aquest sentit, encara que el Barça no és l'únic interessat, Joan García podria convertir-se en una de les grans apostes de Joan Laporta, però no l'única.

Omar El Hilali també agrada al FC Barcelona

L'interès del FC Barcelona en el RCD Espanyol no es limita només a Joan García. Deco també ha posat els seus ulls en Omar El Hilali, lateral dret de 21 anys que està destacant per la seva gran projecció.

El jugador marroquí ha mostrat un nivell molt alt aquesta temporada, amb una gran capacitat per defensar i sumar-se a l'atac amb molt de dinamisme. Malgrat la seva joventut, el rendiment d'Omar El Hilali ha evidenciat que té la qualitat necessària per jugar en equips de primer nivell.

El Barça té Omar El Hilali al seu radar com una opció per reforçar el lateral dret. No obstant això, aquest fitxatge podria ser complicat a causa de la rivalitat històrica entre el FC Barcelona i el RCD Espanyol. Tot i així, als despatxos del Camp Nou continuen interessats en el seu potencial.

Joan García i Omar El Hilali, dos fitxatges impossibles per al Barça

Encara que Joan García i Omar El Hilali són opcions atractives per al Barça, les negociacions es presenten complicades. La rivalitat amb el RCD Espanyol i l'interès d'altres grans clubs dificulten ambdues operacions.

En aquest context, Deco i la directiva del Barça continuaran monitorant la seva situació, alhora que continuen buscant altres oportunitats per reforçar la plantilla.