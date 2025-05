El Manchester United avisa a Joan Laporta: 'Només fitxarem Ronald Araujo si...'

Després d'una temporada brillant i sorprenent, Joan Laporta haurà d'afrontar diverses i importants decisions aquest estiu per mantenir el nivell competitiu del FC Barcelona. Les sortides seran el primer, ja que damunt la taula ja té diversos descartes de Hansi Flick als quals s'intentarà donar solució. Entre ells hi ha Ansu Fati o Héctor Fort, que no compten per al tècnic alemany.

Tanmateix, poden haver-hi més sortides que en un principi no estaven planejades. El central uruguaià del Barça, Ronald Araújo, pot ser una d'elles malgrat la seva recent renovació fins al 2031. El charrúa no compta amb la confiança de Hansi Flick, i per acabar-ho d'adobar va tornar a quedar retratat davant l'Inter de Milà, com ja va passar l'any passat davant el PSG.

Ronald Araújo té assumit que no és titular indiscutible contràriament a la temporada passada amb Xavi Hernández. Davant tal tessitura, les ofertes comencen a arribar a la taula de Joan Laporta com ja va passar el passat mes de gener. El president, gràcies al treball de Deco, ha aconseguit modificar la clàusula de rescissió del central per fer-la més apetible per a altres equips.

El Manchester United es llançarà a per Ronald Araújo si...

La clàusula de Ronald Araújo, només durant els primers deu dies de mercat, queda fixada en 65 milions d'euros, cosa que ha cridat poderosament l'atenció del Manchester United. Joan Laporta és coneixedor de l'interès de l'equip anglès pel central charrúa, ja que el segueixen des de fa temps. Ara bé, hi ha una condició indispensable perquè el fitxatge arribi a bon port.

En concret, el Manchester United només intentarà fitxar Ronald Araújo si es classifica per a la següent edició de la UEFA Champions League. Està clar que els d'Old Trafford ho tenen impossible via lliga, ja que actualment ocupen el lloc núm. 15 de la taula. Una altra cosa molt diferent és si acaben guanyant l'Europa League, i ja estan a la final després de superar l'Athletic Club a semifinals.

Joan Laporta no descarta la venda de Ronald Araújo

El Manchester United, després de la seva fluixa temporada a la Premier, vol reforçar totes les zones del camp i especialment la defensa. Ronald Araújo seria una incorporació de luxe: la seva potència física, capacitat d'anticipació i lideratge encaixen en el perfil buscat. A més, al Barça ja no és titular, així que Joan Laporta no descarta la seva sortida.

Això sí, com ja hem comentat, Ronald Araújo només fitxarà pel Manchester United si els d'Amorim es classifiquen per a la Champions. Per tant, la final del pròxim dimecres davant el Tottenham cobra un significat especial. En joc hi haurà un títol europeu, però també la possibilitat de fitxar Araújo: recordem que el campió de l'Europa League es classifica directament per a la Champions.