De l'Inter de Milà al Barça, Hansi Flick ha demanat el seu fitxatge: 'És bo i necessari'

La recent eliminatòria entre el Barça i l'Inter de Milà a la Champions League ha deixat empremta en l'entorn culé. Després d'un marcador global de 7-6 a favor dels italians, va evidenciar les virtuts ofensives de tots dos conjunts. Hansi Flick va apostar per una estratègia molt agressiva, buscant constantment l'arc rival, cosa que va brindar un espectacle digne d'elogi.

Tanmateix, l'eliminatòria també va posar de manifest les debilitats defensives del Barça, especialment als laterals. L'absència de Jules Koundé i Alejandro Balde va obligar Flick a confiar en joves com Gerard Martín i Héctor Fort. Qui, malgrat el seu esforç, encara estan en procés de consolidació i no tenen el nivell necessari per a una cita de tals dimensions.

Hansi Flick té un elegit per reforçar els costats

Davant aquesta situació, Hansi Flick ha identificat Denzel Dumfries com una incorporació clau per reforçar la defensa. El neerlandès, actualment a l'Inter de Milà, ha demostrat ser un lateral dret de gran projecció ofensiva i solidesa defensiva. Tot i ser suplent de Benjamin Pavard en el conjunt italià, el seu rendiment ha estat notable.

En la temporada 2024/2025, Denzel Dumfries ha disputat 26 partits a la Serie A, anotant 6 gols i proporcionant 2 assistències. Aquestes xifres reflecteixen la seva capacitat per contribuir en ambdues àrees del camp, una qualitat que Hansi Flick valora enormement. Sens dubte, Dumfries millora notablement el rendiment que pot oferir Héctor Fort o Gerard Martín.

Denzel Dumfries, just el que Hansi Flick ha demanat

La possible arribada de Denzel Dumfries al Barça no només enfortiria la defensa, sinó que també oferiria una alternativa de qualitat al lateral dret. La seva experiència en competicions europees i la seva versatilitat tàctica el converteixen en un candidat ideal per a l'esquema de Hansi Flick. A més, el seu contracte amb l'Inter s'estén fins al 2028, però la seva situació com a suplent podria facilitar una negociació.

El valor de mercat de Denzel Dumfries està fixat en només 28 milions, una xifra que, considerant el seu rendiment, podria representar una inversió encertada per al FC Barcelona. La decisió ara recau en la directiva culé i en la disposició de l'Inter per negociar.

L'eliminatòria contra l'Inter ha servit com una crida d'atenció per al Barça, evidenciant àrees que requereixen reforç. Hansi Flick, conscient d'això, ha assenyalat Denzel Dumfries com una peça clau per enfortir la plantilla. La seva incorporació podria ser el pas necessari per consolidar el Barça com un equip competitiu en totes les competicions.