És oficial, Dani Olmo està en venda: el Barça fixa el seu preu i la xifra sorprèn

Dani Olmo es va convertir en el gran fitxatge estrella del Barça l'estiu passat després de la incorporació frustrada de Nico Williams. Encara que l'habilidós extrem va ser l'objectiu prioritari del club català, la decisió final del navarrès de romandre un any més a San Mamés va variar l'objectiu culer. Dani Olmo va passar a ser el desitjat per Hansi Flick, i el canterà va acabar tornant al Camp Nou.

Dani Olmo arribava amb moltes expectatives. Es va convertir en una de les figures destacades de l'Eurocopa jugant a un altíssim nivell. Durant les temporades passades al Leipzig, el jugador de Terrassa es va convertir en una de les figures de la Bundesliga.

Des de la seva sortida de La Masia el 2014, Dani Olmo es va fer un nom en el futbol internacional gràcies al seu talent. El 2020 va arribar al Leipzig on va assolir el seu màxim nivell desenvolupant una gran verticalitat des de segona línia. Dani Olmo destaca també per un sensacional regat i un fantàstic xut que el fan un dels millors en aquesta faceta.

El hàndicap de Dani Olmo

Dani Olmo va arribar l'estiu passat procedent del Leipzig, el Barça va acabar abonant la xifra de 55M pel seu fitxatge. Durant els primers partits, Dani va demostrar tota la seva classe i repertori a base de gols, regats i assistències. El jugador de Terrassa va meravellar l'afició culer en pocs partits i el seu fitxatge es convertia en tot un encert.

No obstant això, el mitjapunta de 26 anys ha patit diferents problemes físics que li han minvat la seva regularitat en l'onze titular. Durant aquesta temporada ja suma 3 lesions, provocant que Dani Olmo s'hagi perdut més de 15 partits oficials amb el Barça. No és una situació nova, se sabia que el físic de Dani Olmo és fràgil, i en el passat, també ha estat llargs períodes de baixa per problemes físics.

Dani Olmo ja té preu per deixar el Barça

En la present temporada, Dani Olmo ha disputat 35 partits, 1.749 minuts efectius de joc, anotant 11 gols i repartint 6 assistències. Les seves lesions i els problemes d'inscripció li han afectat en el seu rendiment i la irregularitat ha estat tònica comuna aquesta temporada. El seu protagonisme en l'equip ha anat disminuint i ja no marca diferències com al principi de temporada.

En conseqüència, la direcció esportiva del Barça no descarta la seva venda en funció de les ofertes que puguin rebre per l'atacant. El Barça no està disposat a escoltar ofertes inferiors a 70 milions per l'internacional català. Si no s'acaben produint ofertes que superin aquesta xifra, Dani Olmo seguirà al Barça la següent temporada.