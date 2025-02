Confirmat, doble oferta del Chelsea al Barça: 'Molts diners per Marc Casadó i...'

Marc Casadó s'ha convertit en una de les majors promeses de LaLiga i el nivell que està mostrant en la seva primera temporada com a titular en primera divisió és espectacular. El centrecampista no ho ha tingut fàcil i el seu camí fins a la glòria ha estat més llarg que el d'altres companys. Estant diversos anys al filial, el culé ha demostrat que té el nivell necessari per estar en una plantilla competitiva.

Gràcies a jugadors com Marc Casadó, el Barça està ressorgint de les cendres i està sent altra vegada competitiu a nivell europeu. De fet, diversos dels conjunts més grans del continent han preguntat per futbolistes del club català. Ara, el migcampista i un dels seus companys estan en el punt de mira del Chelsea, que està disposat a oferir molts diners.

El Chelsea vol a Marc Casadó i a un altre crack del Barça

Marc Casadó va estar dos anys de forma oficial al filial, però la realitat és que portava més temps tenint minuts al Barça Atlètic. De fet, va debutar amb el primer equip el 2022, que va ser quan es va oficialitzar la seva fitxa amb el conjunt, en aquell moment, entrenat per Rafa Márquez. En una època en què els futbolistes arriben al més alt prematurament, Casadó ha seguit els passos del futbol antic.

El Barça està passant per una època de reconstrucció i gràcies a canterans com Marc Casadó tot ha estat molt més senzill. Paral·lelament, dins de les possibilitats de l'entitat catalana, s'ha fet algun que altre fitxatge de qualitat. El Chelsea ha vist que hi ha molt de talent a les files de Hansi Flick i es vol emportar a Jules Koundé (juntament amb Marc).

Jules Koundé ha passat per molts moments des que va arribar al Barça, però el pitjor de tots ha estat quan va haver de reinventar-se. Va ser el millor central en la primera temporada de Xavi Hernández, però en la passada va tenir problemes. No aconseguia assentar-se a la zona central de la defensa i l'entrenador va decidir moure'l al lateral.

L'oferta del Chelsea per Jules Koundé i Marc Casadó

Marc Casadó té una clàusula de rescissió de 100 milions i el Barça no acceptarà ni un euro menys. Paral·lelament, el Chelsea està disposat a oferir, segons Sport, 83 quilos per Jules Koundé. Està clar que Marc no marxarà del club de la seva vida, però l'afició no té tan clar el futur del francès.

El que està clar és que ambdós jugadors estan fent una gran temporada i que el Barça no facilitarà la sortida de cap d'ells. El Chelsea ja va intentar fitxar a Casadó durant el mercat d'hivern, així que està clar que l'interès és real. Encara que mai podem donar res per fet, haurem de seguir molt de prop el conjunt anglès.