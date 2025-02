Confirmado, doble oferta del Chelsea al Barça: 'Mucho dinero por Marc Casadó y...'

Marc Casadó se ha convertido en una de las mayores promesas de LaLiga y el nivel que está mostrando en su primera temporada como titular en primera división es espectacular. El centrocampista no lo ha tenido fácil y su camino hasta la gloria ha sido más largo que el de otros compañeros. Estando varios años en el filial, el culé ha demostrado que tiene el nivel necesario para estar en una plantilla competitiva.

Gracias a jugadores como Marc Casadó, el Barça está resurgiendo de las cenizas y está siendo otra vez competitivo a nivel europeo. De hecho, varios de los conjuntos más grandes del continente han preguntado por futbolistas del club catalán. Ahora, el mediocentro y uno de sus compañeros están en el punto de mira del Chelsea, que está dispuesto a ofrecer mucho dinero.

El Chelsea quiere a Marc Casadó y a otro crack del Barça

Marc Casadó estuvo dos años de forma oficial en el filial, pero la realidad es que llevaba más tiempo teniendo minutos en el Barça Atlètic. De hecho, debutó con el primer equipo en 2022, que fue cuando se oficializó su ficha con el conjunto, en aquel momento, de Rafa Márquez. En una época en la que los futbolistas llegan a lo más alto prematuramente, Casadó ha seguido los pasos del fútbol antiguo.

El Barça está pasando por una época de reconstrucción y gracias a canteranos como Marc Casadó todo ha sido mucho más sencillo. Paralelamente, dentro de las posibilidades de la entidad catalana, se ha hecho algún que otro fichaje de calidad. El Chelsea ha visto que hay mucho talento en las filas de Hansi Flick y se quiere llevar a Jules Koundé (junto a Marc).

Jules Koundé ha pasado por muchos momentos desde que llegó al Barça, pero el peor de todos ha sido cuando tuvo que reinventarse. Fue el mejor central en la primera temporada de Xavi Hernández, pero en la pasada tuvo problemas. No conseguía asentarse en la zona central de la defensa y el entrenador decidió moverlo al lateral.

La oferta del Chelsea por Jules Koundé y Marc Casadó

Marc Casadó tiene una cláusula de rescisión de 100 millones y el Barça no aceptará ni un euro menos. Paralelamente, el Chelsea está dispuesto a ofrecer, según Sport, 83 kilos por Jules Koundé. Está claro que Marc no se marchará del club de su vida, pero la afición no tiene tan claro el futuro del francés.

Lo que está claro es que ambos jugadores están haciendo una gran temporada y que el Barça no facilitará la salida de ninguno de ellos. El Chelsea ya intentó firmar a Casadó durante el mercado de invierno, así que está claro que el interés es real. Aunque nunca podemos dar nada por hecho, tendremos que seguir muy de cerca al conjunto inglés.