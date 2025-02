Oficial, reunió imminent, Frenkie de Jong li ho demana a Deco: 'Crec que ha arrib...'

Frenkie de Jong, migcampista del Barça, és un dels millors pagats de la primera plantilla culer i Deco continua treballant per renovar-lo. Frenkie de Jong no havia donat senyals de vida i tot semblava indicar que forçaria per sortir lliure un cop acabés el seu contracte, però tot ha donat un gir totalment radical. En aquestes últimes hores, Frenkie de Jong ha trucat a Deco, director esportiu del Barça, i ha sol·licitat una reunió urgent, ja que el neerlandès ja ha decidit el seu futur com a jugador.

Pel cost de traspàs i pel seu actual salari al Barça, Frenkie de Jong ha estat un dels jugadors de l'equip de Flick que més crítiques ha rebut. El seu rendiment tampoc estava sent extraordinari, però sembla que el migcampista neerlandès, capità del bloc culer, ja ha agafat ritme i se sent cada cop més còmode a Can Barça. L'objectiu de Frenkie de Jong sempre ha estat guanyar títols i ara sí que sent que el Barça construeix per ser un equip guanyador, tant a Espanya com a Europa.

La situació de Frenkie de Jong semblava entrar en un punt de no retorn, però Deco ha aconseguit desencallar la situació i el migcampista neerlandès ha demanat veure's amb el club. De fet, en aquestes últimes hores s'ha filtrat que el representant de De Jong, Ali Dursun, ha aterrat a Barcelona per presenciar el duel de LaLiga entre Barça i Rayo. Ara bé, Dursun ve a la ciutat comtal per veure futbol, però, sobretot, per reunir-se amb Deco, qui ja prepara una nova oferta de renovació per Frenkie de Jong.

Oficial, reunió imminent, Frenkie de Jong li ho demana a Deco: 'Crec que ha arribat...'

Joan Laporta va ser molt clar amb tots els jugadors del Barça fa alguns mesos: "Cap jugador amb contracte curt seguirà al Barça si no vol renovar", apuntava el president. Aquestes paraules anaven dirigides a Ronald Araújo, però, sobretot, a un Frenkie de Jong que seguia sense renovar i sense voler diferir el seu sou per ajudar a sanejar els comptes. Ara tot ha canviat: Frenkie de Jong acaba contracte amb el Barça el 2026 i està disposat a renovar-lo en aquesta pròxima setmana, fonts de l'entorn del neerlandès ja ho confirmen.

Frenkie de Jong semblava no voler renovar el seu contracte amb el Barça, però les últimes informacions indiquen que el neerlandès ha demanat veure's amb Deco per tancar la seva extensió de vinculació. L'oferta del Barça, ideada per Deco, és a la baixa: Frenkie de Jong cobrarà menys del que ve cobrant ara, que és una autèntica barbaritat a nivell global.

Malgrat aquesta rebaixa, Frenkie de Jong està còmode amb Flick, sent que ha recuperat el seu pes al vestidor i vol que el seu agent estudiï l'oferta per acceptar-la. Si res no es torça, Frenkie de Jong i Barça arribaran a un acord per renovar el contracte del migcampista en aquestes pròximes hores: podria ser oficial aquest pròxim divendres al migdia.