Pep Guardiola diu el que molts pensen abans del Real Madrid-City: 'Tenim...'

El Real Madrid va aconseguir una victòria històrica a l'Etihad Stadium davant el Manchester City la setmana passada. Un camp del qual mai havia sortit vencedor fins ara. Els blancs van acabar amb la mala ratxa després de guanyar per 2 a 3, oferint una actuació convincent després de remuntar un 2-1 a favor dels de Pep Guardiola.

Aquest resultat deixa el Real Madrid en una excel·lent posició per afrontar, aquesta mateixa nit, el partit de tornada al Bernabéu. A l'anada, els de Pep Guardiola van mostrar moltes de les seves debilitats i gairebé tots els analistes consideren que els de Carlo Ancelotti són els clars favorits per passar de ronda. No obstant això, les sorpreses en el futbol estan a l'ordre del dia i tot pot passar.

Pep Guardiola es fa la víctima abans del Real Madrid-Manchester City

Malgrat la victòria a l'Etihad, el Real Madrid i el Manchester City saben que tot es decidirà al Bernabéu. No obstant això, per a Pep Guardiola sembla que ja està tot decidit. "El marge per guanyar al Bernabéu no sé si arriba a l'1%; les nostres possibilitats són mínimes", va dir en un primer moment.

Sens dubte, unes declaracions sorprenents, ja que Pep Guardiola segur que arriba al Bernabéu amb l'esperança de superar l'eliminatòria. Això sí, després del rebombori organitzat, poques hores després va haver de sortir a matisar les seves paraules. Va assegurar que havia mentit i que el City té més d'un 1% de possibilitats de superar l'eliminatòria.

El tècnic del City sap que remuntar és una tasca complicada, especialment després de les remuntades èpiques que ha patit allà en el passat. El Real Madrid, amb el suport de la seva afició, buscarà tancar el pas a la següent ronda de la Champions League. Per la seva banda, Pep Guardiola haurà de buscar solucions radicals si vol capgirar l'eliminatòria: Nico González, per exemple, apunta que serà titular aquesta nit.

El futur de Pep Guardiola i Carlo Ancelotti, en joc

El partit d'avui al Bernabéu promet ser un xoc d'alt nivell on el Real Madrid intentarà aprofitar el seu avantatge per certificar la seva classificació a vuitens. A més, tot i que cap dels dos equips prendrà decisions en calent, el partit d'avui és una prova de foc per a Carlo Ancelotti i Pep Guardiola.

L'eliminatòria està oberta, però el Real Madrid arriba amb la moral alta després de la seva històrica victòria a l'Etihad Stadium. La Champions League està en joc i l'equip de Carlo Ancelotti té totes les paperetes per tombar el Manchester City definitivament. Veurem què succeeix.