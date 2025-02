Aquest és el restaurant preferit de Marc Casadó a Barcelona: tenen plats deliciosos

Marc Casadó és una de les joves promeses del Barça i no només brilla al terreny de joc, també desperta curiositat per com és la seva vida personal fora d'ell. En una entrevista recent a la COPE, el jugador del planter blaugrana va sorprendre els seus seguidors en revelar quin és el seu restaurant preferit a Barcelona.

Es tracta de La Selva, una braseria de Barcelona que destaca per la seva cuina catalana d'alta qualitat i el seu ambient elegant. La seva especialitat és la carn de vaca de raça frisona de més de 10 anys, sotmesa a un procés de maduració en sec que oscil·la entre 30 i 100 dies. Aquest mètode potencia el sabor i la tendresa de la carn, oferint als comensals una experiència culinària excepcional.

Marc Casadó va mencionar que acostuma a visitar La Selva en companyia de la seva família, amics i també en parella. Encara que no ha revelat públicament la identitat de la seva acompanyant sentimental, aquesta confessió ha generat curiositat entre els seus seguidors. Cal recordar que, en ocasions anteriors, els seus companys d'equip, Alejandro Balde i Lamine Yamal, han bromejat sobre la vida amorosa de Marc Casadó.

El restaurant preferit de Marc Casadó a Barcelona

De fet, en una publicació a xarxes socials, Balde va comentar: “Molt vídeo, però no ensenya la seva xicota”. Al que Lamine va afegir: “Si no l'ensenya ell, hauré de dir jo qui és”. Més enllà de qui sigui l'afortunada, el cert és que l'elecció de La Selva reflecteix l'afecte de Marc Casadó per la gastronomia d'alt nivell.

L'ambient del restaurant està acuradament dissenyat per submergir els visitants en una atmosfera selvàtica. Tot això gràcies a una decoració que inclou elements naturals i detalls que recreen la sensació d'estar al mig de la natura. Aquesta ambientació única complementa la proposta gastronòmica, fent de cada visita una experiència memorable.

La preferència de Marc Casadó per La Selva també posa en relleu la connexió entre els futbolistes i l'escena gastronòmica de Barcelona. La ciutat és reconeguda per la seva rica oferta culinària, que atrau tota mena de públics. Restaurants com l'escollit pel futbolista no només ofereixen experiències gastronòmiques úniques, sinó que també formen part del teixit cultural de Barcelona.

Barcelona, la ciutat perfecta per a molts futbolistes

La revelació de Marc Casadó sobre el seu restaurant predilecte ens ofereix una visió més propera dels seus gustos personals. Així mateix, destaca la importància d'establiments emblemàtics com La Selva en la vida cultural i social de Barcelona. Mentre continua brillant al terreny de joc, aquestes pinzellades de la seva vida permeten conèixer més al jove talent que està conquerint tant l'afició culer.

Per la seva banda, Barcelona es consolida com un dels destins preferits per als futbolistes. Encara que no tots comparteixen gustos, sí que coincideixen a ressaltar els millors locals de la ciutat. Així que no queda més que seguir els seus consells i delectar-se amb els millors plats del lloc.