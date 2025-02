Jules Koundé parla amb Flick després de l'oferta que ha rebut el Barça: 'Tornaré a...'

Jules Koundé s'ha convertit en un dels millors laterals del panorama futbolístic actual. El francès, malgrat jugar de lateral en la seva selecció, preferia estar al centre de la defensa al Barça. Segons va afirmar ell, se sentia més còmode a la zona mitjana de la defensa, per la qual cosa volia exercir aquesta funció.

Al començament de la temporada passada, el nivell de Jules Koundé va començar a decaure dràsticament i Xavi Hernández va haver de prendre una decisió. L'entrenador, que no volia deixar el seu futbolista a la banqueta, va decidir provar-lo de carriler. Amb el pas del temps, s'ha consolidat al costat dret, però tot podria canviar en la nova era de Flick.

Flick ha de prendre una decisió

L'adaptació de Jules Koundé al carril no va ser senzilla, però a poc a poc ha anat millorant i mostrant-se més còmode. De fet, ell volia tornar al centre de la defensa, però les seves bones actuacions al costat li ho van impedir. Temps després, va afirmar que ja estava content amb la seva posició actual i que, encara que havia estat difícil, s'havia adaptat.

Flick ha seguit amb el projecte que Xavi va començar i ha aprofitat la majoria de les seves decisions. Encara que hi ha hagut molts canvis en la manera d'entrenar i dirigir l'equip, l'ADN continua sent el mateix. L'alemany ha continuat donant importància als joves i ha mantingut Koundé en la seva nova posició.

Tot i així, Jules Koundé continua pensant en tornar al centre de la defensa, i més després de les recents filtracions. I és que la Juventus no es rendeix amb Ronald Araújo, per la qual cosa podria quedar un espai al centre de la defensa culer. Encara que l'uruguaià acaba de renovar, la considerable rebaixa de la seva clàusula de rescissió fa pensar.

Ronald Araújo torna al seu lloc a Jules Koundé

Ronald Araújo és un dels millors centrals del món, però la seva renovació, malgrat que ha agradat a tots els culers, amaga alguna cosa. Que la seva clàusula de rescissió hagi passat de 1.000 milions a 65 indica que s'ha volgut deixar una via d'escapament oberta. La Juventus de Torí continua molt interessada en els serveis del central del Barça.

Si Flick no pot fer res perquè Araújo es quedi, quedarà un espai al centre de la defensa. Jules Koundé podria aprofitar l'ocasió per tornar a la posició que ha ocupat durant tants anys. Veurem què succeeix, però és evident que la polivalència de Koundé és una autèntica benedicció per al FC Barcelona.