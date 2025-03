Confirmat, el Barça oblida Alexander Isak i tanca un altre fitxatge gràcies a Bojan

El Barça estava sondejant el fitxatge del davanter suec Alexander Isak, però finalment l'arribada del golejador ha quedat descartada per motius purament econòmics. Alexander Isak és un dels millors golejadors de la Premier League, però té contracte amb el Newcastle fins al 2028 i el seu preu de mercat ronda els 80 milions d'euros. Amb tot això, el Barça ja confirma que s'oblida d'Alexander Isak i que posa el focus en un nou davanter que arribarà recomanat per Bojan Krkic.

A pesar que el Barça ha descartat l'arribada d'Alexander Isak, el club culer continua treballant per poder incorporar nous talents ofensius que rellevin Robert Lewandowski. El davanter polonès del Barça seguirà una temporada més, però els seus esforços cada vegada són més limitats i, per això, el Barça vol començar a buscar un '9' jove i golejador. Alexander Isak era una de les opcions que més consens generava, però el davanter centre suec té un alt valor de mercat i el Newcastle no és un club venedor.

En tot aquest entramat és on ha aparegut Bojan Krkic, exjugador del Barça i integrant de la comissió esportiva del club català. Bojan s'encarrega de revisar l'evolució dels jugadors joves que estan cedits pel món, però en aquesta ocasió ha recomanat el fitxatge d'un davanter millor que Isak. Alexander Isak ha quedat descartat i el Barça confirma que anirà amb tot a per un altre nou fitxatge: recomanat per Bojan Krkic i es tancarà durant el mercat de fitxatges estival.

El Barça s'acomiada d'Alexander Isak i tanca l'arribada d'un nou golejador gràcies a Bojan Krkic

Alexander Isak no serà el gran fitxatge del Barça durant aquest pròxim estiu, però el club que lidera Joan Laporta sí que vol incorporar un nou davanter. La decisió està presa i és inamovible: el Barça vol comptar amb un nou davanter centre a partir d'aquest pròxim mercat de fitxatges d'estiu, clau per a l'evolució culer.

Flick ho té clar i apostava per Alexander Isak, però es tracta d'un fitxatge impossible tenint en compte el preu del '9' suec. Bojan Krkic ha entrat en l'escena per recomanar un altre fitxatge diferent: pot arribar a ser fins i tot millor que Alexander Isak i, llevat de sorpresa, serà una opció real per al Barça.

Confirmat, el Barça oblida Alexander Isak i tanca un altre fitxatge gràcies a Bojan

Robert Lewandowski ha estat la referència ofensiva del FC Barcelona en aquest inici de temporada. Ja suma 34 gols en 38 partits, xifres d'autèntic crack, però que en els últims partits no ha aconseguit augmentar. Malgrat el seu gran començament, des de fa algunes setmanes ha mostrat signes de cansament i falta de frescor, i ha estat assenyalat per una part del club culer.

"Lewandowski es quedarà i s'ha guanyat el dret a decidir el seu futur, però ja és hora de comptar amb un recanvi", apuntaven fonts del Barça, que asseguren que volen fitxar. El fitxatge d'Alexander Isak, per preu i per condicions de contracte, ha quedat descartat, però Bojan Krkic ha entrat en el joc per recomanar un fitxatge espectacular.

Alexander Isak no serà el fitxatge, però Bojan Krkic ha introduït el nom d'un altre davanter que té gol i que podria ser fins i tot millor opció que el golejador suec. El nom del davanter que segueix el Barça és el de Mika Biereth, davanter danès del Mònaco que porta 11 gols i 2 assistències en 8 partits de Ligue 1. Bojan Krkic ha introduït Biereth a la secretaria tècnica del Barça i s'ha convertit en el gran candidat a ser el relleu de Lewandowski en el club culer.