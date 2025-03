Soci TOP per a Pau Cubarsí: Flick demana el seu fitxatge, el Camp Nou ja l'espera

Pau Cubarsí s'ha convertit en un imprescindible en l'equip de Hansi Flick. L'alemany va arribar fa uns mesos amb l'esperança de reflotar l'equip i tornar-lo a situar en el més alt del continent. Per ara, el nou dirigent s'ha adaptat a la perfecció i sap el que pot fer.

El Barça ha passat per mals moments, però la situació és cada vegada més positiva i la directiva comença a fregar-se les mans. Encara que la plantilla actual ja és competitiva, Laporta té algun que altre jugador en el punt de mira. Una de les promeses de la Premier League és en el radar dels culers i Hansi Flick ho veu amb bons ulls per acompanyar Pau Cubarsí.

La plantilla de Flick és bona, però pot ser millor

Flick és un dels entrenadors més competents del moment i els seus resultats ho estan demostrant. Va arribar al Barça en un moment en què els resultats no eren els esperats i a poc a poc els ha millorat. Recordem que a l'estiu Xavi Hernández va ser destituït de mala manera i la directiva va intentar justificar-ho, però els aficionats no van estar conformes amb la decisió.

Per sort per al Barça, Flick ha sabut adaptar l'ADN del club al que el futbol actual requereix. A més, ha seguit amb el projecte de Xavi i li ha seguit donant minuts als canterans, com per exemple a Pau Cubarsí. El canterà està a un gran nivell, però necessita un company que l'ajudi.

Encara que Ronald Araújo i Íñigo Martínez estan en un gran moment, Flick vol un altre central jove. Amb la mirada posada en el pròxim mercat de fitxatges, l'alemany ja té clara la seva millor opció. Existeix la possibilitat que Pau Cubarsí tingui un nou company per a l'estrena del nou Camp Nou, ja que Dean Huijsen agrada molt i el seu preu el converteix en una ganga.

Dean Huijsen, joventut i qualitat per acompanyar Pau Cubarsí

Flick coneix la situació del club i no demana fitxatges que no estiguin dins de les possibilitats del Barça. Tenint això en compte, l'entrenador ha demanat el fitxatge de Dean Huijsen, l'espanyol al qual ha fitxat el Bournemouth fa uns mesos. El jove defensa ha passat per les inferiors del Màlaga i de la Juventus i s'està guanyant un lloc a la Premier League.

Dean Huijsen és un central àgil i amb un bon criteri a l'hora de prendre decisions, just el que necessita Pau Cubarsí, amb qui ja va jugar a la Sub-21. La seva clàusula de rescissió és de 60 milions, així que el Barça haurà de fer caixa primer, però sens dubte val la pena. I és que Huijsen és en el radar dels millors equips del món, així que el seu fitxatge seria totalment estratègic per al FC Barcelona.