Pablo Torre, l'oblidat, s'acomiada del Barça: oferta TOP, ja té nou equip a LaLiga

Pablo Torre, migcampista de 21 anys originari de Cantàbria, va arribar al Barça el 2022 amb l'etiqueta de gran promesa del futbol espanyol. El seu fitxatge, per una suma de 5 milions d'euros més variables, es va concretar després de la seva destacada actuació al Racing de Santander. No obstant això, la seva trajectòria al Barça no ha estat l'esperada i tot indica que el seu futur s'allunya del Camp Nou.

Després de la seva incorporació, Pablo Torre va alternar el Camp Nou amb participacions al filial, el Barça Atlètic. Va debutar a la Champions League al setembre de 2022 i va anotar el seu primer gol al novembre del mateix any. La temporada 2023-2024 va ser cedit al Girona, on va acumular 26 partits a LaLiga.

En el seu retorn al Barça, amb l'arribada de Hansi Flick a la banqueta, Pablo Torre ha tingut alguna oportunitat esporàdica, destacant el doblet contra el Sevilla fa ja diversos mesos. No obstant això, la seva participació en partits clau continua sent limitada. Només acumula 373 minuts jugats, xifra insuficient i que, sumada a l'oferta que ha rebut, podria significar el seu adeu definitiu al club català.

Pablo Torre necessita jugar

Davant la manca de minuts i protagonisme, Pablo Torre ha començat a explorar diferents opcions fora del Barça. Equips com el Girona i el Sevilla han mostrat interès a fer-se amb els seus serveis. No obstant això, ha estat el RCD Mallorca el darrer a aparèixer i sembla que ha pres les regnes del seu fitxatge.

La direcció esportiva del club balear ja va intentar la seva incorporació al gener de 2025, però Pablo Torre va optar per continuar al Barça. No obstant això, les negociacions es reactivaran a l'estiu i, segons recents informes, el RCD Mallorca presentarà una oferta més atractiva per assegurar el seu fitxatge per a la temporada 2025-2026.

El RCD Mallorca: oportunitat d'or per a Pablo Torre

El RCD Mallorca, dirigit per Jagoba Arrasate, està tenint una temporada irregular a LaLiga. Actualment es troba a la meitat de la taula, buscant consolidar-se i aspirar a competicions europees. És per això que la incorporació de Pablo Torre es presenta com una oportunitat d'or per revitalitzar i aportar creativitat al joc ofensiu.

Per a Pablo Torre, el RCD Mallorca representa un entorn propici per recuperar la seva millor versió i per guanyar la confiança que li ha estat esquiva al Barça. Encara que l'acord encara no s'ha oficialitzat, s'espera que es materialitzi durant el proper mercat de fitxatges.

El Barça, conscient del potencial de Pablo Torre, busca assegurar una clàusula de recompra que li permeti repescar el jugador si el seu rendiment al RCD Mallorca és molt destacat. Per la seva banda, el club balear està disposat a oferir a Pablo Torre un rol més protagonista, amb l'esperança que el seu talent impulsi el grup cap a competicions europees.