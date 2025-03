Confirmat, Messi impacta a la MLS amb la seva decisió final: al Barça ja ho saben

Leo Messi, considerat per molts com el millor futbolista de la història, ha deixat una empremta inesborrable en cada club en el qual ha jugat. La seva arribada a la Major League Soccer (MLS) el 2023, en unir-se a l'Inter Miami, va marcar un abans i un després per al futbol nord-americà. La seva presència ha elevat el perfil de la lliga, atraient multituds i generant un fervor sense precedents pel soccer als Estats Units.

Els estadis s'han omplert en cada partit en què Messi ha participat. La seva influència ha transcendit l'àmbit esportiu, convertint-se en un fenomen cultural que ha capturat l'atenció d'aficionats i mitjans de comunicació per igual.

El futur de Messi: MLS o FC Barcelona

Malgrat l'entusiasme generat per la seva presència,existeix certa incertesa respecte al futur de Messi a la MLS. El seu contracte amb l'Inter Miami està previst per finalitzar al desembre de 2025. No obstant això, el club ha expressat el seu desig d'extendre aquest contracte per un any més, fins al 2026.

Aquesta extensió permetria a Messi preparar-se per al Mundial de 2026 en un entorn menys pressionat i envoltat d'amics. Diversos dels seus excompanys com Jordi Alba, Sergio Busquets i Luis Suárez, també formen part de l'Inter Miami. A més, el club ha ofert a Messi la possibilitat d'assumir rols addicionals, com ser ambaixador oficial per al Mundial 2026, cosa que afegeix atractiu a la proposta.

D'altra banda,en les últimes setmanes han circulat rumors sobre la possibilitat que Messi torni al FC Barcelona. La directiva culé ha manifestat el seu interès en comptar amb Leo Messi per a la pròxima temporada, especialment amb la reobertura del Camp Nou després de la seva remodelació. Els aficionats també anhelen veure el seu ídol en acció una vegada més, somiant amb un "últim ball" que tanqui un cicle daurat en la història del club.

Messi ho té clar

No obstant això, malgrat aquests rumors sembla que Messi ha pres una decisió definitiva respecte al seu futur. Segons informes recents,l'astre argentí renovarà el seu contracte amb l'Inter Miami, triant finalitzar la seva carrera a la MLS abans de participar en el Mundial de 2026.

Aquesta decisió li permetrà gaudir dels seus últims anys com a professional en un entorn que li resulta familiar i còmode, envoltat d'amics i amb menys pressió mediàtica. Això sí, s'ha acabat el somni de molts aficionats del FC Barcelona de tornar a veure el seu ídol amb la samarreta culé.