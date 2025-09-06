Carlo Ancelotti ja va avisar, no té nivell per al Reial Madrid: se n'ha anat a Turquia
L'italià va abandonar el vaixell blanc amb moltes crítiques, però la veritat és que va encertar en algunes de les seves decisions més controvertides
Hi ha molts jugadors que, per desgràcia, s'han quedat en un 'vull però no puc'. Com el típic amor d'estiu; un 'gairebé alguna cosa', com se l'anomena avui dia en argot juvenil. Apunten maneres, moltes maneres, però totes les expectatives que havien generat acaben quedant-se en va. I passen molts anys intentant ser el que una vegada van ser.
Al Real Madrid han sorgit diversos exemples d'això en els últims anys. Si per alguna cosa va destacar Carlo Ancelotti en els seus anys a la banqueta merenga és per ser un savi amb les idees molt clares. Li era igual no aprofitar tots els canvis; al seu equip només hi jugarien aquells que estiguessin al nivell que un escut de l'entitat del Real Madrid requereix.
Això va implicar que diversos jugadors veiessin com les seves carreres, de cop i volta, es truncaven. Futbolistes com, per exemple, Marco Asensio, a qui fins i tot van voler atorgar una projecció de pilota d'or. El balear era un jugó, apuntava a ser un d'aquells tipus que el futbol ens presenta només molt de tant en tant. Però Ancelotti no ho veia així; i el va enviar a la banqueta.
Amb tot, cansat de no sentir-se important, encara que sí que va tenir molts moments, de suplent, sobre la gespa, va decidir marxar del Real Madrid. Marco Asensio va finalitzar la seva vinculació amb l'entitat de La Castellana a l'estiu del 2023 i va decidir embarcar-se en una aventura igual o fins i tot més ambiciosa. Va marxar a un PSG que s'acabava d'acomiadar de dos jugadors de la talla de, ni més ni menys, Leo Messi i Neymar.
Marco Asensio, un altre fiasco capitalí
Sembla que al principi tornava a ser aquell Marco Asensio que a tantes ànimes futboleres va encisar. No obstant això, una lesió en les seves primeres setmanes a la capital gala li va truncar enormement la seva progressió. Quan es va recuperar, Dembélé i Barcola ja estaven més que establerts a l'onze. I Marco Asensio no va poder fer res per remediar-ho.
Va cloure aquella temporada, la 23/24, amb 31 partits disputats, en què va aconseguir veure porteria en cinc ocasions i repartir set assistències. No són males xifres del tot, però Luis Enrique es va alinear amb la mentalitat d'Ancelotti i va continuar donant-li un rol més aviat secundari el següent curs 24/25. Amb tot, cansat de la situació, va demanar marxar cedit i a partir del gener va aterrar a l'Aston Villa, on sí que va ser una mica més protagonista.
Ara, en el seu retorn de la cessió, el dilema seguia allà. Es preveia complex que pogués convèncer Lucho i va decidir posar punt final a la seva aventura a la ciutat de l'amor per redirigir la seva carrera en el món del futbol. Tenia diverses opcions sobre la taula, però finalment s'ha decantat per fer un pas enrere en les seves ambicions i militar en un equip que no jugarà la Champions.
El groc i blau marí de l'equip d'Istanbul seran els colors que defensarà Marco Asensio en les pròximes tres temporades (i una més opcional). La seva decisió s'explica, en part, perquè aquest any s'acosta el Mundial i el balear somia amb poder retornar a la Selecció. Per això, evidentment, ha de tenir minuts i demostrar sobre la gespa la seva vàlua.
No coincidirà, això sí, amb José Mourinho, qui fins ara ha estat l'entrenador de l'equip otomà. No obstant això, la seva eliminació en les fases prèvies de la Champions ha estat fulminant per a ell, que ha estat acomiadat. Sí que compartirà vestidor amb l'exculer Nélson Semedo i l'excolchonero Söyüncü.
