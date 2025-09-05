Raúl Asencio demana sortir del Reial Madrid, ja té nou equip: 'És un bon destí'
Asensio vol tornar a tenir galons al Bernabéu, però l'enorme competència l'obliga a buscar altres solucions
Raúl Asencio va irrompre al primer equip del Real Madrid de la manera més inesperada. Va sorgir del no-res en un moment de màxima necessitat i el seu rendiment va ser impecable. En només unes setmanes es va consolidar com a titular indiscutible al centre de la defensa, guanyant-se la confiança del cos tècnic i del mateix vestidor.
La seva progressió va obligar Florentino Pérez a moure fitxa i renovar-lo aquest mateix estiu amb un contracte d'acord amb el seu nou estatus. D'aquesta manera, Raúl Asencio ha passat a formar part de ple dret del primer equip del Real Madrid. Ho va fer amb un rol protagonista, sent considerat un actiu estratègic de futur per a la defensa blanca.
Tanmateix, tot el bo que li havia passat ha fet un gir de 180º amb l'arribada de Xabi Alonso a la banqueta del Bernabéu. El tècnic ha renovat completament la rereguarda, i Asencio ha perdut protagonisme fins a convertir-se en el cinquè central de la plantilla.
La nova realitat de Raúl Asencio el pot obligar a marxar
El nou escenari no és fàcil per al canari, que veu molt complicat tenir minuts de qualitat aquesta temporada. Al davant hi ha Huijsen, Militao, Rüdiger i fins i tot David Alaba, a més de l'opció puntual de Tchouaméni si Xabi Alonso juga amb tres centrals. Amb una competència així, la sortida sembla una via lògica per no estancar-se a la banqueta.
Conscient de la situació, Raúl Asencio comença a valorar una cessió. És cert que la majoria de grans lligues ja han tancat els seus mercats, però a Turquia encara hi ha marge. Per això, és allà on ha sorgit l'oportunitat més real: el Besiktas ha llançat una proposta per endur-se'l cedit durant la present temporada.
El Besiktas li ofereix minuts i continuïtat
L'opció del Besiktas no desagrada gens a Raúl Asencio. A Turquia tindria l'oportunitat de ser titular sense gaires problemes, cosa que li permetria continuar creixent i acumulant experiència al màxim nivell. A més, el context juga a favor seu.
Durant la seva estada, els contractes d'Antonio Rüdiger i David Alaba amb el Real Madrid arribaran a la seva fi. Això obriria espai perquè Raúl Asencio tornés el proper curs com a tercer central a la rotació. Per aquest motiu, el futbolista creu que un any a Turquia podria ser el trampolí perfecte per tornar al Bernabéu amb més galons.
Xabi Alonso prefereix retenir-lo
De moment, el Real Madrid no ha respost oficialment a la proposta del Besiktas. Segons s'ha filtrat, Xabi Alonso no vol deixar sortir ningú més perquè, a Espanya, el mercat ja està tancat. Ja va frenar la marxa de Dani Ceballos fa alguns dies i sembla disposat a fer el mateix amb Raúl Asencio.
La decisió final està en mans de la directiva del Real Madrid, però el que queda clar és que la situació del central canari és en un punt d'inflexió. O es queda per lluitar contra vent i marea per una plaça a la defensa, o marxa cedit per créixer lluny del Bernabéu.
