Nico Williams, traït: el seu amic canvia l'Athletic pel Barça de Lamine Yamal
El Barça podria fitxar al gener el central pretès per l'Athletic aquest estiu
El possible fitxatge de Nico Williams pel Barça es va convertir en tot un culebrot en el darrer mercat estival de 2024. Després de moltes setmanes omplint portades, el seu fitxatge va acabar frustrant-se i el jugador va anunciar la seva continuïtat al conjunt bilbaí. Semblava que aquest estiu l'operació acabaria fructificant per la seva gran afinitat amb altres jugadors blaugrana com Lamine Yamal.
La sorpresa va tornar a sorgir quan, sorprenentment, l'extrem navarrès anunciava la seva renovació amb el conjunt basc. Una renovació que el vincula a l'equip bilbaí fins al 2034 en una operació completament inesperada. Després del rebuig de Nico Williams, ara podria produir-se un altre traspàs que implica indirectament l'Athletic amb el Barça.
Parlem del central Laporte, el central basc porta tot l'estiu intentant tornar a Espanya però l'equip saudita de l'Al-Nassr ho ha impedit. El transfer va arribar tard a les oficines de l'Athletic i la FIFA es va mostrar inflexible, el fitxatge no es podia materialitzar. Davant d'aquesta situació, el Barça ha entrat en escena, la sortida d'Iñigo Martínez obliga a buscar un reemplaçament.
Laporte, a l'agenda de Deco
L'Athletic de Bilbao ha fet un gran ridícul aquest estiu, el gran fitxatge que tenien entre cella i cella no ha pogut arribar per no tramitar la documentació a temps. L'acord amb els saudites estava totalment tancat però la documentació va acabar arribant quan el mercat ja havia finalitzat. Ernesto Valverde va mostrar el seu gran enuig a la directiva bilbaïna i ara toca esperar al gener.
L'entrenador de l'Athletic portava tot l'estiu insistint en la necessitat de la contractació de Laporte per a l'eix de la rereguarda. Laporte va fer tot el que estava a les seves mans per aterrar a San Mamés, inclosa una important rebaixa de sou. Tot va acabar demorant-se més del previst, i per desgràcia de Valverde, Laporte no ha pogut ser incorporat a la plantilla basca.
L'Athletic coneixedor de l'interès del Barça
El Barça podria buscar recanvi a Iñigo Martínez depenent dels resultats en aquests primers mesos de competició. En principi, Flick no estaria satisfet ni amb el rendiment de Ronald Araújo ni amb el danès Christensen. El danès acaba contracte al juny de 2026, i si no renova, el Barça està per la labor de vendre'l al gener per treure'n rèdit econòmic.
D'altra banda, és manifest l'interès del Barça per Laporte, els primers contactes amb el jugador i el seu agent ja s'han produït. Si es fes oficial el seu fitxatge, seria una venjança de l'equip blaugrana cap a l'Athletic per totes les passades polèmiques succeïdes en el cas Nico Williams. A l'Athletic ja són conscients de l'interès del Barça cap al central i de la possibilitat de quedar-se sense Laporte de manera definitiva.
