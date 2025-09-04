Penedit del seu error, Luis de la Fuente demana perdó al Reial Madrid: 'És molt bo'
El seleccionador nacional dona la raó al Reial Madrid setmanes després de dir tot el contrari
Luis de la Fuente és al centre de l'actualitat futbolística pel parèntesi internacional que es viu aquests dies. La Selecció Espanyola afronta dos partits decisius davant Bulgària i Turquia per segellar la classificació per al Mundial 2026. I, com era d'esperar, De la Fuente acapara titulars per les decisions que ha pres en la seva darrera convocatòria.
La llista de convocats de Luis de la Fuente porta cua
En línies generals, Luis de la Fuente ha mantingut la base que tants èxits ha collit en els darrers mesos. Ha tornat a confiar en els seus homes de referència, aquells que han respost en moments clau. Per això, noms com Unai Simón, Cucurella o Morata continuen tenint un paper cabdal a la Selecció Espanyola.
Tanmateix, aquesta aposta per la continuïtat també ha deixat decisions polèmiques. Moltes veus no entenen que Joan García, porter del FC Barcelona, no hagi rebut la trucada de Luis de la Fuente. Tampoc s'entén que Grimaldo mantingui el seu lloc per davant d'alternatives com Álvaro Carreras o Alejandro Balde.
Més enllà d'aquests casos, el que ha generat més rebombori és la situació d'una jove promesa del Real Madrid. Es tracta de Gonzalo García, davanter que ve irrompent amb força en el panorama nacional. Les seves actuacions no han passat desapercebudes i han acabat posant en un compromís el mateix seleccionador.
Luis de la Fuente canvia d'opinió: Gonzalo García és molt bo
A l'estiu, Luis de la Fuente va ser molt clar respecte al jugador del planter blanc: "Gonzalo no ha jugat ni un segon a Primera Divisió. Com diuen al meu poble, cal fer una mica de mili per guanyar-se el dret d'anar a la Selecció Espanyola", va assenyalar aleshores. Unes declaracions que van molestar tant al Real Madrid com a l'entorn del jugador.
El temps, però, sembla haver obligat el seleccionador a rectificar. I és que Gonzalo García, tot i ser citat amb la Sub-21, ha estat entrenant amb l'Absoluta els darrers dies. El seu rendiment ha estat tan impactant que Luis de la Fuente s'ha vist obligat a reconèixer el seu error.
Segons han informat diversos mitjans, Gonzalo ha sorprès tothom als entrenaments que ha fet a les ordres de Luis de la Fuente. En un dels partidets va marcar dos gols de gran qualitat, deixant palès el seu instint golejador. La seva desimboltura i capacitat per associar-se amb jugadors de primer nivell no han passat desapercebudes.
Per això, la Federació ja contempla que Gonzalo García tingui lloc en properes convocatòries de l'Absoluta. La seva evolució ha estat meteòrica i tot apunta que el salt definitiu arribarà més aviat que tard. Luis de la Fuente, penedit de les seves paraules passades, ja admet en privat que el madridista "és molt bo".
El seleccionador entén que es va equivocar amb el jove davanter. El Real Madrid somriu en veure com una de les seves grans promeses comença a guanyar-se el respecte a nivell internacional. El futur de la Selecció Espanyola podria tenir en Gonzalo García un nou referent.
