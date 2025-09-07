Cristiano Ronaldo intenta convèncer el Reial Madrid: demana 2 fitxatges per a l'Al-Nassr
El veterà portuguès té clar que són dos defenses de garanties
Cristiano Ronaldo va arribar al Real Madrid el 2009 com un dels millors jugadors del món. Durant la seva etapa al club, va viure els anys més gloriosos de la seva carrera, deixant una empremta inesborrable tant dins com fora del camp.
Amb el pas dels anys, el seu nom s'associà a títols, gols i una capacitat de treball incansable.
Després de la seva marxa el 2018, va deixar el Bernabéu com una autèntica llegenda, havent guanyat múltiples Champions, lligues i premis individuals, inclòs el Baló d'Or.
Un nou repte a l'Aràbia Saudita
Avui dia, Cristiano Ronaldo és a l'Aràbia Saudita, a l'Al-Nassr, club al qual va arribar el 2023 després de la seva sortida de la Premier League.
Tot i estar a la recta final de la seva carrera, l'astre portuguès segueix motivat per batre rècords i deixar un llegat encara més gran.
Durant la seva etapa a l'Al-Nassr, ha aconseguit mantenir un bon nivell de rendiment, però la veritat és que no ha pogut aconseguir títols importants des de la seva arribada a l'Aràbia.
Cristiano Ronaldo vol canviar aquesta situació al més aviat possible, per això està buscant reforços de qualitat que l'ajudin a assolir l'èxit en un futur proper.
Reforços de luxe: Alaba i Rüdiger
L'Al-Nassr ha fet grans esforços per reforçar-se amb jugadors de renom mundial, incorporant noms com Íñigo Martínez i Joao Félix.
Tanmateix, Ronaldo segueix buscant més peces clau per a l'Al-Nassr i, segons s'informa, ha demanat específicament dos jugadors del Real Madrid: David Alaba i Antonio Rüdiger.
Tots dos defenses acaben contracte amb el club blanc a l'estiu de 2026 i, aparentment, no renovaran amb el Real Madrid, fet que ha obert la possibilitat de fitxatges gratuïts.
El futur d'Alaba i Rüdiger a l'Aràbia?
La sol·licitud de Cristiano Ronaldo no ha caigut en sac foradat, ja que tant David Alaba com Rüdiger són considerats dos dels millors defensors del futbol mundial.
Tots dos jugadors han estat peces fonamentals a la defensa del Real Madrid, però amb la imminent expiració dels seus contractes, els seus futurs no estan definits.
Florentino Pérez s'enfronta a una situació delicada, ja que tot i que són pilars de la rereguarda madridista, la possibilitat que marxin gratis seria difícil d'evitar.
L'interès de Cristiano Ronaldo per fitxar aquests jugadors del Real Madrid posa encara més pressió sobre aquest a l'hora de poder assegurar el futur de la seva defensa.
Mentrestant, a l'Aràbia Saudita, Cristiano Ronaldo segueix esperant i lluitant per aixecar nous títols, amb l'esperança de comptar amb les millors peces possibles per poder aconseguir-ho.
Més notícies: