Tot canvia amb el que Iñigo Martínez ha descobert de Flick: 'El seu preferit és...'

Més enllà de la victòria, que col·loca el Barça en una situació immillorable per guanyar el campionat de lliga, el Clàssic contra el Madrid va deixar una clara conclusió en l'entorn culé. Hansi Flick té una sèrie de favorits als quals protegeix per sobre de la resta. Es nota especialment en la distribució de minuts, però també en les oportunitats que reparteix.

Koundé, per exemple, s'ha convertit en un intocable per al tècnic alemany, sent el jugador que més minuts ha disputat aquesta temporada. Per la seva banda, De Jong és una altra de les seves preferències: Flick li ha atorgat la titularitat per davant de Marc Casadó, fins i tot abans de lesionar-se. I, per sobre de la resta, Pedri i Lamine Yamal són els seus nens mimats.

Iñigo Martínez, el preferit de Flick

Al centre de la defensa, Flick ha confiat cegament en la parella formada per Pau Cubarsí i Iñigo Martínez. El basc, als seus 33 anys, està vivint una segona joventut: la seva experiència i lideratge al camp són intangibles molt valorats. El '5' està completant la millor temporada de la seva carrera a l'elit, però de cara al curs vinent tot pot canviar, ja que el Barça ha de prendre decisions importants.

Sí, perquè de forma sorprenent, Flick ha demostrat que té moltes esperances posades en Andreas Christensen. Tal com es va poder observar en el Clàssic, l'alemany ha modificat el seu ordre de preferències i el danès s'ha col·locat molt amunt. Després de la seva llarga lesió, Christensen està tenint minuts de qualitat i la seva continuïtat està assegurada, ja que ara mateix està per davant d'Araújo en la rotació culé.

Flick confia en Andreas Christensen: es queda

Les molèsties estomacals de Pau Cubarsí contra el Reial Madrid van obligar Flick a moure fitxa. Amb un resultat incert i els blancs pressionant i buscant l'empat, molts esperaven veure ingressar al camp Ronald Araújo. Res més lluny de la realitat, Flick va cridar a Andreas Christensen, que va ser l'encarregat de mantenir la solidesa al darrere en els minuts finals.

Fa algunes setmanes semblava que el futur d'Andreas Christensen al Barça estava vist per a sentència. No obstant això, tot podria canviar abans que obri el mercat de fitxatges, ja que el danès està rendint molt bé, cridant l'atenció de Flick. De fet, ara mateix, Christensen sembla que està per davant de Ronald Araújo, així que té molts números per quedar-se i ser el suplent d'Iñigo Martínez i Pau Cubarsí.