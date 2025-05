Sorpresa amb Andreas Christensen, una llegenda del Barça demana el seu fitxatge: 'Me'n vaig a...'

La temporada de Andreas Christensen ha estat complicada des del principi. El central danès, que va ser una peça clau en l'esquema de Xavi Hernández la temporada passada, s'esperava que tingués un paper protagonista en el nou Barça de Hansi Flick. No obstant això, la realitat és que amb el tècnic alemany només ha pogut jugar 126 minuts en més de vuit mesos.

La sort no ha estat del seu costat aquesta temporada. Andreas Christensen ha encadenat diverses lesions que li han impedit ajudar l'equip. Ara, després d'un llarg període de recuperació, Christensen ha tornat a estar disponible per a Flick, però la realitat és que el seu futur al club està més fora que dins.

La sortida d'Andreas Christensen està decidida

La competència en la posició d'Andreas Christensen és ferotge: Koundé, Araújo i Iñigo Martínez estan per davant d'ell en la jerarquia de Flick. Això ha portat a la conclusió que Christensen podria sortir del Barça aquest estiu. A més, el club necessita realitzar vendes per equilibrar els comptes, cosa que fa que la sortida del danès sigui gairebé obligatòria.

Recordem que Andreas Christensen va arribar al Barça gratis. Per tant, la seva venda per uns 15 o 20 milions es convertiria en una operació econòmica molt interessant per a les arques del club. Ofertes no li faltaran, però ningú esperava la trucada que ha rebut en les últimes hores.

Xavi Hernández demana el fitxatge de Christensen per al seu nou equip

Xavi Hernández, qui està sonant amb molta força per convertir-se en el nou entrenador de l'Al-Hilal d'Aràbia Saudita, ha mostrat interès en fer-se amb els serveis d'Andreas Christensen. El conjunt saudita està buscant un nou tècnic i Xavi, qui va deixar empremta al Barça, sembla encantat amb la idea de comptar amb el danès en la seva nova aventura.

La possibilitat d'unir-se a Xavi en la seva nova aventura a Aràbia Saudita podria ser una oportunitat atractiva per a Christensen, especialment si el Barça decideix no seguir comptant amb ell. De ser així, el danès iniciaria una nova etapa en la seva carrera de la mà de Xavi Hernández. Aquesta notícia ha sorprès a molts, però no deixa de ser una opció interessant per a totes les parts involucrades

El que és evident és que el futur d'Andreas Christensen al FC Barcelona és molt incert. Tot apunta que el seu pròxim destí podria ser a Aràbia Saudita, on Xavi Hernández li ha estès la mà per a un nou desafiament.