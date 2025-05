Iñigo Martínez avisa amb temps a Pau Cubarsí: 'L'any que ve tindràs nou c...'

Sens dubte, Hansi Flick ha estat el protagonista d'aquest nou Barça. Les seves decisions han transformat un equip que semblava enfonsat fa no tants mesos. Flick ha sabut configurar una plantilla equilibrada de talent, joventut i experiència.

L'exemple més palpable el tenim al centre de la defensa: Pau Cubarsí i Iñigo Martínez formen la dupla més sòlida d'Europa. El basc es caracteritza pel seu lideratge, experiència i sobrietat defensiva. Per la seva banda, la joia de la Masia el complementa amb la seva intel·ligència tàctica, visió de joc i sortida de pilota impecable.

No obstant això, Iñigo Martínez ja té 33 anys i el Barça té l'obligació de buscar un substitut de garanties mirant al futur immediat. En els últims mesos han sonat diversos candidats, sent Jonathan Tah el millor posicionat, encara que Deco no ha acabat de donar llum verda al fitxatge.

Nou soci per a Pau Cubarsí

Davant la passivitat del FC Barcelona, Jonathan Tah ha decidit negociar amb altres equips. Inter de Milà o Bayern de Munic es posicionen per emportar-se l'experimentat defensa que queda lliure a l'estiu. Fins i tot, en les últimes hores, està sonant el Reial Madrid en cas que Xabi Alonso acabi convertint-se en el nou tècnic blanc.

Davant tal escenari, amb Iñigo Martínez a la recta final i Jonathan Tah gairebé descartat, la directiva culé busca un altre central que pugui acompanyar Pau Cubarsí durant anys. I la solució ha aparegut a la Premier. Parlem de Dean Huijsen, l'espigat central del Bournemouth que està realitzant una campanya espectacular sent una de les revelacions de la Premier League.

Dean Huijsen agrada al Barça

Dean Huijesen, el jove central amb nacionalitat espanyola de tan sols 19 anys, interessa i molt al Barça. El seu físic potent, la seva sortida de pilota, bon posicionament i domini del joc aeri el postulen com el gran desitjat per a la defensa. La seva gran campanya, en el seu primer any a la Premier, li ha valgut fins i tot la trucada de la Selecció Espanyola, amb la qual ja ha debutat.

De cara a la pròxima temporada, Dean Huijsen canviarà d'aires i el Barça podria ser el seu destí si Deco es rasca la butxaca. Amb Iñigo Martínez a la recta final de la seva carrera i Ronald Araújo a la rampa de sortida, la incorporació de Huijsen seria ideal. El seu fitxatge, que costaria 60 milions, suposaria un acompanyant de luxe per a Pau Cubarsí durant els pròxims deu anys.