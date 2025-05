Confirmat: Flick esclata contra la RFEF després de la decisió: 'Perdrem la Lliga...'

El Barça va superar el Real Madrid per 4 gols a 3 en el Clàssic de Lliga i té a tocar el campionat nacional, però Flick no les té totes amb si mateix. En el FC Barcelona existeix la sensació que la RFEF, acompanyada pel CTA, vol perjudicar l'equip de Hansi Flick, una cosa que ha tornat a quedar novament demostrada.

Joan Laporta és un home de sang calenta, mentre que Hansi Flick és moltíssim més reservat. Ara bé, l'entrenador alemany del Barça ha esclatat després de l'última decisió de la RFEF, més que polèmica. “Perdrem la Lliga”, explicaven fonts del Barça a ‘e-Notícies’, deixant entreveure que la decisió de la RFEF és molt més que perjudicial.

El FC Barcelona va aconseguir una victòria crucial davant el Madrid per 4 a 3 en un Clàssic ple d'accions polèmiques. El partit va ser apassionant, però va servir, sobretot, per contrastar i demostrar que la RFEF està funcionant al so del Real Madrid. L'arbitratge de Hernández Hernández va ser paupèrrim, però ara la preocupació de Hansi Flick és una altra molt diferent: el Barça pot perdre la Lliga.

En la seva primera temporada a Espanya, Hansi Flick s'ha adonat del caos que es genera per qüestions arbitrals. Flick no és de protestar, però dona per fet que hi ha una campanya contra el Barça, que té a tocar el títol de Lliga.

El Barça està a una sola victòria de cantar l'aliró i podria donar-se al camp de l'Espanyol aquest pròxim dijous. Ara bé, Hansi Flick ho veu més complicat que mai, sobretot per l'última decisió de la RFEF.

La RFEF ha publicat les designacions arbitrals per a la jornada 36 de Lliga i el Barça ja sap que li xiularà Soto Grado. L'historial del Barça amb Soto Grado és negatiu: en 13 partits l'equip culer només ha aconseguit 5 victòries i 3 empats, mentre que registra un total de 5 derrotes.

Hansi Flick té molt mal record de Soto Grado i considera que la RFEF no ha pres la decisió de forma aleatòria. El Barça tem que la RFEF li faci la vida impossible a l'equip de Hansi Flick, que encara té 3 partits per davant: Espanyol, Villarreal i Athletic Club.