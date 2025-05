Gavi lamenta el comiat del seu amic, adeu Barça: Arsenal, Bayern i Juve pugen pel seu fitxatge

No està sent una temporada fàcil per a Gavi, qui sap que la medul·lar de l'equip atresora molt talent i competitivitat. L'andalús va tornar de la seva greu lesió de genoll soferta el curs passat i no està tenint la regularitat que esperava. Després de debutar amb només 17 anys a l'elit i aconseguir assentar-se en l'onze titular, aquest any no està tenint els minuts desitjats.

La gran competència en la medul·lar fa que Flick confiï cegament en futbolistes com Pedri i De Jong, així com en Olmo a la mitjapunta. Altres jugadors com Fermín López o Marc Casadó, abans de lesionar-se, també tenen un protagonisme destacat en l'esquema del tècnic alemany. Gavi espera pacientment la seva oportunitat, i ha manifestat per activa i per passiva que el Barça és l'únic equip en el qual vol triomfar.

Gavi ho demostra cada vegada que surt al camp, deixant-ho tot a base d'esforç, compromís i entrega. Això sí, malgrat les intencions del jove andalús, el futbol dona moltes voltes i no hi ha res escrit, res és segur. L'exemple perfecte el tenim en Leo Messi: ningú imaginava veure'l amb una altra samarreta i ara juga als Estats Units.

La incògnita del seu futur

Encara que Gavi va renovar el passat mes de gener i les seves intencions passen per triomfar al Barça, hi ha factors que podrien fer-li canviar d'opinió. El '6' és un jugador molt estimat al vestidor i té una gran relació amb Lewandowski, Pedri i Fermín. No obstant això, el seu major suport al vestidor, Ronald Araújo, està més fora que dins.

El central charrúa no té clara la seva continuïtat al Barça malgrat la seva recent renovació fins al 2031. Ronald Araújo ha deixat més ombres que llums en les seves últimes actuacions i surt clarament assenyalat: el Barça no descarta la seva sortida. La seva clàusula està fixada en 65 milions, i Bayern, Arsenal i Juve estan monitorant els moviments del gran amic de Gavi.

El pitjor moment de Ronald Araújo al Barça

Ronald Araújo ha estat el blanc de totes les crítiques a les semifinals contra l'Inter de Milà i està patint les conseqüències. Molts aficionats del Barça responsabilitzen el central uruguaià de l'eliminació del Barça a semifinals. Tant en el tercer com quart gol, Araújo surt assenyalat en ambdós gols.

El nivell de concentració i intensitat, Ronald Araújo no semblava estar al mateix nivell que la resta dels seus companys al terreny de joc. Fa mesos que el Barça està preparant la nova temporada i sembla que hi haurà canvis en la defensa. La sortida de Ronald podria afectar un jugador com Gavi amb qui manté una estreta relació d'amistat des de fa anys.